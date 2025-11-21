TPHCM dùng 14 nhà ga metro làm nơi tập kết hàng cứu trợ đồng bào vùng lũ

Công ty HURC1 (đơn vị vận hành Metro Bến Thành - Suối Tiên) vừa thông báo phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trong việc tập kết, vận chuyển hàng hóa hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng mưa lũ.

Theo đó, HURC1 đã bố trí điểm tiếp nhận hàng hóa từ người dân tại 14 nhà ga metro. Khung giờ tiếp nhận hàng cứu trợ từ 5h đến 22h vào các ngày trong tuần và đến 23h vào thứ bảy và chủ nhật.

Hàng hóa sẽ được tập kết tại các nhà ga Metro số 1, bao gồm cả ga ngầm và ga trên cao (Ảnh minh họa: Ngọc Tân).

Theo đại diện HURC1, đơn vị sẽ ưu tiên tiếp nhận các loại hàng hóa như quần áo mới (hoặc đồ cũ đã giặt sạch); nhu yếu phẩm như mì gói, đồ hộp, gạo, nước uống, chăn mền, áo mưa…

Đơn vị cũng khuyến cáo người dân ghi chú từng loại quần áo trước khi ủng hộ; nhu yếu phẩm phải đảm bảo còn hạn sử dụng, bao bì nguyên vẹn.

Dự kiến, hàng hóa quyên góp trong đợt 1 được chuyển về điểm tập kết trước 7h30 ngày 22/11; đợt 2 trước 7h30 ngày 24/11.

Trao đổi với phóng viên Dân trí tối 21/11, lãnh đạo HURC1 cho biết, hoạt động này nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ người dân TPHCM.

Khoảng 17h30 ngày 21/11, nhân viên nhà ga bắt đầu tiếp nhận những phần quyên góp đầu tiên. Sau vài giờ, tất cả 14 nhà ga ghi nhận có người dân đến gửi đồ quyên góp.