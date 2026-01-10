Băng giá phủ trắng trên đỉnh Fansipan

Sáng 10/1, đỉnh Fansipan (tỉnh Lào Cai) có nắng, băng giá phủ kín các công trình du lịch cũng như cành cây, ngọn cỏ. Nhiệt độ lúc 7h30 chỉ khoảng 0 độ C. Những tinh thể băng bám trên bậc thang và từng cành cây, ngọn cỏ.

Băng giá xuất hiện tại khu vực đỉnh Fansipan sáng 10/1 (Ảnh: Khôi Nguyên).

Trước đó, tuyết cũng rơi nhẹ trên đỉnh Fansipan trong ngày 18/12/2025. Từ tháng 12/2025, đỉnh núi cao nhất Việt Nam đã đón rất nhiều đợt sương muối, băng giá phủ dày, có những lúc nhiệt độ xuống tới -5 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm 9 và ngày 10/1, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, ngày trời nắng.

Thảm thực vật bị phủ kín bởi băng giá (Ảnh: Khôi Nguyên).

Cơ quan khí tượng cảnh báo vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Trạng thái thời tiết trên ở miền Bắc còn duy trì nhiều ngày tới.

Dự báo thời tiết ngày 10/1 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 6-9 độ C, có nơi dưới 5 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.