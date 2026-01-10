Mẹ phát hiện con tử vong trong căn phòng có chậu than

Ngày 10/1, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 thành phố Đà Nẵng cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và tử thi vụ tử vong nghi do đốt than để sưởi ấm trong phòng kín.

Khoảng 22h ngày 6/1, anh L.V.T. (26 tuổi, trú tại thôn Hội Phước, xã Hòa Vang, Đà Nẵng) đốt một chậu than sau đó đem vào phòng, đóng kín các cửa rồi đi ngủ.

Chậu than trong phòng ngủ của nạn nhân (Ảnh: Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4).

Đến chiều hôm sau, khi mẹ anh T. vào gọi dậy thì phát hiện con đã không còn thở. Gia đình lập tức gọi điện thoại cấp cứu nhưng qua kiểm tra, bác sĩ thông báo nạn nhân đã tử vong trước đó.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 và Công an xã Hòa Vang tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Cơ quan chức năng cũng thu giữ mẫu tro, số lượng than còn lại để phục vụ công tác giám định, xác minh vụ việc.