Nửa đêm ở ga Metro: TPHCM gom yêu thương gửi miền Trung ruột thịt

Dù đã quá 22h đêm, Ga Bến Thành vẫn sáng rực như giữa giờ cao điểm, không phải vì dòng người hối hả đi lại, mà bởi những tấm lòng vàng đang lặng lẽ mang theo mì gói, nước uống, chăn mền, quần áo sạch… đến điểm tập kết đồ cứu trợ. Đây là một phần trong chiến dịch quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung đang gánh chịu hậu quả nặng nề của thiên tai.

Những thùng hàng được chính tay người dân chuyển xuống khu vực tập kết bên dưới ga ngầm, tạo nên một cảnh tượng ấm áp và đầy xúc động.

Trước đó, Công ty HURC1 (đơn vị vận hành Metro Bến Thành - Suối Tiên) đã phối hợp với Ủy ban MTTQ TPHCM thông báo sẽ tập kết và vận chuyển hàng cứu trợ miền Trung. Theo đó, 14 ga Metro trên tuyến sẽ tiếp nhận hàng từ 5h đến 22h các ngày thường, và kéo dài đến 23h vào cuối tuần.

Nhiều người dân đã gác lại kế hoạch vui chơi cuối tuần, dành trọn buổi tối để đến các ga metro, mang theo quần áo, thực phẩm và nhu yếu phẩm, chung tay quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung.

Anh Hạo Nam, một tài xế xe ôm công nghệ, chia sẻ ban đầu chỉ định đến đóng góp một ít đồ. Tuy nhiên, sau khi gửi cứu trợ, anh đã quyết định tạm gác cuốc xe để ở lại phụ mọi người, từ chiều đến tận tối, cùng khuân từng thùng hàng xuống ga ngầm Bến Thành.

Hai anh em Bảo Hoàng (10 tuổi) đã ba lần quay lại ga trong tối, mang từng túi đồ của gia đình gửi hỗ trợ người miền Trung, thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách" từ những công dân nhỏ tuổi nhất.

Bạn Quốc Thuận chia sẻ: “Sau khi thấy những gì người dân miền Trung phải trải qua, chúng tôi không khỏi thấy thương cảm. Thay vì đi chơi, chúng tôi dành cả ngày để xếp hàng mua mì gói, đồ ăn, sau đó đến đây gửi”.

Những túi hàng không chỉ chứa đựng vật chất mà còn kèm theo những lời nhắn nhủ ấm áp, chan chứa tình thương gửi đến đồng bào miền Trung.

Tại ga An Phú, lượng hàng dồn về nhiều đến mức các tình nguyện viên phải làm việc liên tục, gần như “hết công suất”, để kịp tiếp nhận, phân loại và chuyển lên các chuyến xe đêm.

Nhiều tình nguyện viên tự nguyện đăng ký ở lại muộn hơn để phụ vận chuyển hàng lên xe, đảm bảo kịp chuyển đến MTTQ trước rạng sáng.

Đến gần 23h, nhiều nhân viên nhà ga Metro vẫn nán lại để phân loại hàng cứu trợ. Các món đồ được sắp xếp thành từng nhóm riêng: thực phẩm, quần áo, đồ dùng trẻ em, chăn mền… trước khi đưa lên xe vận chuyển.

Anh Hoàng Hải và chị Hoài Bảo, đến quyên góp quần áo, đồ cá nhân tại ga Bình Thái, chia sẻ: “Tôi thấy các em bé nhỏ ngoài vùng lũ thương quá, vợ chồng cũng có con nhỏ nên chứng kiến không thể không giúp đỡ”.

Tại nhà ga Bình Thái, dù đã gần hết giờ tiếp nhận, người dân vẫn hối hả mang hàng cứu trợ đến gửi, cho thấy tinh thần đoàn kết và sẻ chia mạnh mẽ của cộng đồng.

Ông Lê Hoài Đức, Trưởng khu ga thuộc Xí nghiệp vận hành Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TPHCM, cho biết kế hoạch ban đầu chỉ tiếp nhận tại 4 ga rồi chuyển về MTTQ. Tuy nhiên, lượng hàng người dân gửi quá lớn khiến các ga nhanh chóng quá tải. Đơn vị phải huy động thêm xe, nhân lực và phối hợp MTTQ mở thêm các kho từ Rạch Chiếc đến Suối Tiên, từ Bến Thành trở lại suốt 14 ga trên tuyến.

Tại nhà Văn hóa Thanh niên thành phố, một chiếc xe container đã được điều động đến giữa khuya để vận chuyển hàng tấn đồ cứu trợ của người dân TPHCM ra các tỉnh miền Trung, thể hiện sự khẩn trương và quyết tâm trong công tác cứu trợ.