Hơn 100 tấn hàng cứu trợ từ TPHCM ra tâm lũ miền Trung

Những ngày qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã mở các đợt tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Đêm 22, rạng sáng 23/11, những kiện hàng cuối cùng trong đợt đầu tiên được đội ngũ tình nguyện viên sắp xếp, chuyển lên các xe tải cỡ lớn để đưa đến các tỉnh miền Trung.

Với 7 chuyến xe bắt đầu đi từ ngày 21/11 cho đến ngày 23/11, 105 tấn hàng hóa đã được Ủy ban MTTQVN TPHCM chuyển tới tỉnh Khánh Hòa, với nhiều mặt hàng thiết yếu như: gạo, áo phao, thuốc men, tã, sữa, mì gói, nước uống…

Các tình nguyện viên đóng các thùng hàng cứu trợ để gửi tới tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: H.T.).

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và người dân ủng hộ quần áo, nhu yếu phẩm để hỗ trợ vùng lũ. Trong đó, thành phố ưu tiên tiếp nhận nhu yếu phẩm và chăn, mền ấm để kịp thời hỗ trợ bà con.

Chiều 22/11, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và các sở ngành, đơn vị tham gia khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Các chuyến hàng cứu trợ từ TPHCM đã được vận chuyển đến tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: H.T.).

Chia sẻ với những mất mát, thiệt hại do mưa lũ gây ra, ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định, TPHCM đang tập trung tổng lực, toàn tâm, chung sức, đồng lòng ủng hộ, giúp đỡ tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại do thiên tai.

Theo lãnh đạo TPHCM, nhiệm vụ cấp bách hiện tại là cứu trợ bà con vùng lũ với tinh thần bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết, không để người dân đói, rét.

"TPHCM huy động tối đa mọi nguồn lực, hàng hóa thiết yếu, phối hợp với tỉnh Khánh Hoà nỗ lực bằng mọi cách tiếp cận, cứu trợ, hỗ trợ người dân đang bị cô lập ở địa bàn ngập nặng. TPHCM cũng huy động thiết bị bay không người lái để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến tay người dân tại các khu vực đang bị cô lập", ông Nguyễn Phước Lộc nói.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, tại buổi làm việc với tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: H.T.).

Ngoài kinh phí 50 tỷ đồng mà TPHCM hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa, thành phố còn cử 50 bác sĩ đến nơi người dân tránh lũ để thăm khám, chữa bệnh và phòng dịch bệnh trong đợt thiên tai, bão lũ. Các bác sĩ sẽ túc trực ứng cứu, triển khai các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh.

Đoàn cứu trợ của TPHCM tập trung huy động 50.000 túi quà thiết yếu gồm: nước uống, các loại thực phẩm, quần áo, chăn màn; chuẩn bị 10.000 túi thuốc gia đình.

Cùng với đó, đoàn cứu trợ của TPHCM cũng triển khai các bếp ăn dã chiến, cung cấp khoảng 12.000 suất ăn miễn phí cho người dân và lực lượng tham gia khắc phục thiệt hại mưa lũ.