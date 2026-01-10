Bật mí về hào quang, áp lực của các cầu thủ trong sách về bóng đá Việt Nam

Sáng 10/1 tại Hà Nội, nhà báo Đặng Hoàng đã tổ chức buổi giao lưu, ra mắt cuốn sách Bóng đá Việt Nam (1896-2025): Ký ức và khát vọng, nhằm giới thiệu, tổng kết về bóng đá Việt Nam trong những năm qua.

Cuốn sách "Bóng đá Việt Nam (1896-2025): Ký ức và khát vọng" của nhà báo Đặng Hoàng (Ảnh: Lạc Thành).

Buổi giao lưu và ra mắt sách đã thu hút đông đảo độc giả, giới chuyên môn và những người trong lĩnh vực thể thao, xuất bản.

Bóng đá Việt Nam (1896-2025): Ký ức và khát vọng lột tả trần trụi không chỉ những thất bại trên sân cỏ mà còn cả những đứt gãy kéo dài phía sau hào quang chiến thắng. Cách tiếp cận thẳng thắn ấy khiến câu chuyện bóng đá trở nên chân thực, đa chiều và đáng suy ngẫm hơn.

Dưới góc nhìn đó, đội tuyển Việt Nam không chỉ là biểu tượng của niềm tự hào, mà còn là một chỉnh thể cần được nhìn nhận nghiêm túc và toàn diện: Từ hệ thống đào tạo, nền tảng tài chính, tư duy chiến thuật cho đến cách xã hội đặt niềm tin và kỳ vọng vào bóng đá nước nhà.

Nhà báo Đặng Hoàng cho biết, cuốn sách của anh kể bí mật phía sau những khoảnh khắc vinh quang và cả những áp lực của bóng đá Việt Nam.

"Cuốn sách không chỉ nói về những tấm huy chương hay những bàn thắng quyết định, mà lần giở từng lớp ký ức để thấy rõ cái giá của chiến thắng: Những năm tháng bóng đá Việt Nam loay hoay tìm bản sắc, những giai đoạn niềm tin bị bào mòn bởi thất bại, tiêu cực và hoài nghi.

Chính từ những “vết xước” ấy, ý chí và kỷ luật mới được tôi luyện, để hôm nay bóng đá Việt Nam đủ bản lĩnh đứng trên bục cao nhất", anh nói.

Nói về thời điểm ra mắt cuốn sách, Đặng Hoàng cho biết, anh dự định ra mắt sách trước ngày 2/9/2025, nhưng vì một số lý do nên anh phải dời lại sau SEA Games 33.

"Và thật may mắn là chúng ta có Huy chương vàng SEA Games 33, cùng thêm hai chiến thắng tại vòng loại U23 châu Á. Xuyên suốt quá trình thực hiện tác phẩm, tôi luôn trăn trở là làm sao để bóng đá Việt Nam phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có.

Dù nhiều lĩnh vực của đất nước đã có bước tiến rõ rệt, bóng đá vẫn đang đi chậm hơn so với mặt bằng chung của thế giới, một thực tế cần được nhìn nhận thẳng thắn để tiếp tục hoàn thiện và bứt phá", tác giả bày tỏ.

Từ góc nhìn của người trong cuộc, danh thủ Vũ Mạnh Hải nhấn mạnh bản sắc riêng đã làm nên sức sống của bóng đá Việt Nam qua nhiều thế hệ.

"Người Đông Nam Á chúng ta luôn bị nhận định là thấp bé nhẹ cân so với các tuyển thủ Trung Á, Tây Á, châu Âu… Thế nhưng trong từng pha bóng, chúng ta lại luôn đoàn kết, đề cao tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.

Chúng ta có lối chơi riêng, có trí tuệ, ý chí chiến đấu và tinh thần của người Việt Nam. Cuốn sách làm chúng ta hiểu hơn về bóng đá Việt Nam”, danh thủ Vũ Mạnh Hải chia sẻ.

Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - đại diện phía xuất bản cuốn sách - cho biết, ông đã ủng hộ cuốn sách ngay từ khi còn là ý tưởng.

“Khi anh Đặng Hoàng có ý định viết cuốn sách như một cuốn biên niên sử của nền bóng đá Việt Nam với góc nhìn khách quan nhất, không chỉ kể lại những câu chuyện, thành tích trong quá khứ mà còn đặt ra những câu hỏi cho hiện tại và tương lai, thì cá nhân tôi - vừa là nhà xuất bản, vừa là người yêu bóng đá - đã rất ủng hộ cuốn sách này. Sách sẽ cho đọc giả, người hâm mộ bóng đá nhìn thấy được một lát cắt nữa trong thể thao Việt Nam", ông Quỳnh nhận định.

Tác giả Đặng Hoàng (thứ 2, từ phải) và khách mời tại sự kiện (Ảnh: Lạc Thành).

Bóng đá Việt Nam (1896-2025): Ký ức và khát vọng không chỉ là một cuốn sách về lịch sử bóng đá mà là lời nhắc nhở: Bóng đá Việt Nam phải trở thành biểu tượng của khát vọng dân tộc, đồng hành cùng hành trình đất nước trong quá trình dựng xây và phát triển.