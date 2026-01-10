"Bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào"

Yêu cầu này được Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh khi phát biểu tại Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 10/1.

Buổi lễ có sự tham gia của khoảng 5.000 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thuộc các lực lượng nghiệp vụ, cơ động, phòng cháy chữa cháy, an ninh mạng và công an các địa phương.

Ngay sau lễ xuất quân, các lực lượng đã tổ chức diễn tập tổng hợp nhiều tình huống giả định, từ bảo vệ mục tiêu trọng yếu, xử lý gây rối an ninh, trật tự đến ứng phó các sự cố phức tạp có thể phát sinh trong thời gian diễn ra Đại hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa tổng kết chặng đường phát triển của đất nước nhiệm kỳ qua, đồng thời xác định tầm nhìn, định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Ảnh: Bộ Công an).

Vì tầm quan trọng đó, Thường trực Ban Bí thư quán triệt công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Đại hội không chỉ nhằm phục vụ một sự kiện chính trị đơn thuần, mà còn góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

"Yêu cầu đặt ra là phải bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội, không để xảy ra bất kỳ sai sót, sơ suất nào, dù là nhỏ nhất", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, theo ông Trần Cẩm Tú, các thế lực thù địch, phản động có thể lợi dụng thời điểm diễn ra Đại hội để gia tăng hoạt động chống phá, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, kích động tư tưởng cực đoan, gây mất ổn định an ninh, trật tự.

Đặc biệt, Thường trực Ban Bí thư lưu ý nguy cơ phát tán tin giả, thông tin xấu độc trên không gian mạng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tổ chức Đại hội và dư luận xã hội.

Ông yêu cầu lực lượng CAND và các lực lượng liên quan phải chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, dự báo đúng các nguy cơ, thách thức; triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và đấu tranh.

Lực lượng Cảnh sát cơ động trình diễn các thế võ tấn công, trấn áp tội phạm tại buổi lễ (Ảnh: Hải Nam).

Công tác bảo vệ Đại hội phải được thực hiện toàn diện, liên tục, cả trước, trong và sau Đại hội, không chỉ tại các địa điểm tổ chức mà trên phạm vi cả nước và trên không gian mạng, theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư.

Thường trực Ban Bí thư đồng thời ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của Bộ Công an và lực lượng Công an nhân dân trong xây dựng, tổ chức luyện tập và diễn tập các phương án bảo vệ Đại hội.

Ông quán triệt các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện kịch bản tác chiến; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa công an với quân đội và các ban, bộ, ngành, địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm chỉ huy, chỉ đạo tập trung, thống nhất.

Lãnh đạo Bộ Công an tại buổi lễ cũng khẳng định toàn lực lượng quyết tâm triển khai hiệu quả các phương án đã đề ra, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 19/1 đến ngày 25/1 tại Hà Nội.