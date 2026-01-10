Người dân vùng lũ khát khao Tết ấm

Người dân nỗ lực vực dậy sau thiên tai

Gần 2 tháng kể từ khi trận lũ lịch sử diễn ra tại Phú Yên (cũ) nay là Đắk Lắk, người dân vùng lũ đang kiên cường, nỗ lực từng ngày, vực dậy sau những khó khăn chồng chất.

Những hộ dân bị sập nhà, hư hỏng nặng do thiên tai đều được Đảng và Nhà nước hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa trong "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc để kịp thời có nhà cửa khang trang đón Tết Nguyên đán.

Lực lượng quân đội khẩn trương xây dựng, hoàn thành nhà mới cho người dân vùng lũ trước 31/1 (Ảnh: Thúy Diễm).

Bên cạnh đó, người dân đang nỗ lực tái thiết cuộc sống, tăng gia sản xuất sau mưa lũ để sớm ổn định cuộc sống.

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Tây Hòa (xã Sơn Hòa, Đắk Lắk), bà Đỗ Thị Hưng (80 tuổi) lặng lẽ ngồi nhìn khoảng trống nơi cửa hàng tạp hóa từng là kế sinh nhai suốt bao năm. Trận lũ dữ đã cuốn sạch tất cả, không để lại gì ngoài bùn đất và nỗi lo chồng chất. Tuổi đã cao, bà sống một mình, người thân ở xa, những ngày cuối năm với bà càng thêm cô quạnh.

Bà Đỗ Thị Hưng mong ước về một cái Tết đầm ấm (Ảnh: Thúy Diễm).

Với thiệt hại do lũ, bà Hưng được chính quyền các cấp, các nhà hảo tâm hỗ trợ một phần kinh phí, giúp bà sửa sang lại căn nhà để an tâm sinh sống.

"Năm mới đến, tôi mong mình còn sức khỏe, Tết được sum vầy, đầm ấm với gia đình, người thân. Năm nay, thực sự bà con vùng lũ chúng tôi gặp vô vàn những khó khăn do thiên tai", bà Hưng chia sẻ.

Cách nhà bà Hưng không xa, nỗi lo cơm áo gạo tiền vẫn đè nặng lên vai vợ chồng ông Trần Quốc Toản (63 tuổi) và bà Lê Thị Kim Chung (60 tuổi) ở thôn Đông Hòa, xã Sơn Hòa.

Ông Trần Quốc Toản kể về giây phút thoát nạn trong gang tấc khi nước lũ ồ ạt đổ về (Ảnh: Thúy Diễm).

Ký ức kinh hoàng về đêm nước lũ dâng cao vẫn chưa kịp phai mờ, khi hai ông bà phải tháo ngói, trèo lên nóc nhà, co ro trong đêm chờ ca nô đến cứu.

Thoát chết trong gang tấc, nhưng cuộc sống sau lũ lại tiếp tục thử thách gia đình ông bà bằng những thiếu thốn khi lúa gạo trôi theo dòng nước, căn bếp sập xuống, giếng nước sinh hoạt bị sụp, mỗi ngày trôi qua đều chật vật.

Giếng nước sinh hoạt của gia đình ông bị sụp xuống, hư hỏng hoàn toàn sau trận lũ (Ảnh: Thúy Diễm).

Không chỉ gánh nặng mưu sinh, vợ chồng ông Toản còn đang cưu mang, nuôi dưỡng 3 cháu ngoại mồ côi cha sau một vụ tai nạn giao thông, trong khi con gái phải đi làm xa để kiếm kế sinh nhai.

Mong ước giản dị khi Tết đến xuân về

Đối với nhiều hộ dân vừa đi qua thiên tai nặng nề, mong ước của họ cũng chỉ giản đơn là được sửa sang lại căn bếp lấy chỗ nấu nướng, đào lại cái giếng mới để có nước sinh hoạt và đón Tết đầm ấm.

Bà Chung chia sẻ mong ước về cái Tết đủ đầy hơn cho gia đình (Ảnh: Thúy Diễm).

"Năm mới, chúng tôi mong trời yên biển lặng, bớt thiên tai để bà con đỡ khổ. Năm nay hết bão đến lũ, chúng tôi dường như kiệt sức", ông Toản bày tỏ.

Bà Chung tiếp lời: "Tết năm nay chắc chắn chúng tôi không sắm sửa gì nhiều vì khá khó khăn. Nếu có thêm những chương trình hỗ trợ, chắc chắn năm mới bà con sẽ vui mừng, phấn khởi hơn".

Giữa những mất mát chồng chất, người dân vùng lũ vẫn tin rằng, bằng sự sẻ chia của cộng đồng và những vòng tay nhân ái, mùa xuân ấm áp sẽ lại trở về trên những miền đất từng oằn mình trong lũ dữ.

Chưa có nhà bếp, bà Chung kê đồ đạc ra trước sân để nấu ăn tạm (Ảnh: Thúy Diễm).

Ông Sô Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa cho biết, bão lũ quét qua địa bàn xã đã khiến khoảng 4.000 căn nhà bị ngập; 39 nhà sập hoàn toàn; hơn 4.800ha cây trồng bị thiệt hại; hàng ngàn gia súc, gia cầm bị chết; nhiều công trình hạ tầng bị hư hỏng.

"Chính quyền địa phương đang nỗ lực tái thiết cuộc sống cho bà con. Mới đây, chúng tôi đã cấp phát hơn 70 tấn lúa giống và đang đề xuất tỉnh cấp thêm 28 tấn lúa giống để phân bổ kịp cho bà con xuống giống.

Phía xã đang lên kế hoạch để hỗ trợ thêm cho người dân trong năm mới, nếu được sự chung tay của các đơn vị và báo Dân trí chắc chắn mùa xuân của bà con sẽ ấm áp hơn rất nhiều", ông Chiến cho hay.

Sau lũ, người dân đang nỗ lực tái thiết cuộc sống (Ảnh: Thúy Diễm).

Nhằm chung tay giúp người dân vùng lũ có cái Tết đoàn viên sum họp đủ đầy hơn, cùng với chính quyền địa phương, báo Dân trí phát động chương trình "Tết Nhân ái 2026: Cùng Dân trí góp 1.000 suất quà Tết tới người dân vùng lũ".

Mỗi suất quà trị giá 1,1 triệu đồng, gồm: Tiền mặt 1 triệu đồng; 1 phần quà Tết trị giá 100.000 đồng.

Báo Dân trí trân trọng kêu gọi bạn đọc, các cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành, ủng hộ chương trình Tết Nhân ái 2026. Mỗi sự sẻ chia hôm nay sẽ góp phần giúp người dân vùng bão, lũ có thêm điều kiện đón Tết đủ đầy hơn.