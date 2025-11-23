Những lời cầu nguyện được gửi cùng hàng cứu trợ từ TPHCM ra miền Trung

Những ngày qua, các cơ quan đoàn thể, chính quyền địa phương và các hội nhóm tại TPHCM tích cực kêu gọi người dân hỗ trợ nhu yếu phẩm cho đồng bào miền Trung đang chống chọi với hậu quả của lũ dữ. Ngày cuối tuần, các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ tại xã, phường tấp nập người ra vào.

Người dân mang hàng cứu trợ đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (Ảnh: N.T.).

Bên cạnh những đóng góp vật chất, người dân TPHCM còn gửi gắm những lời chúc, lời cầu nguyện tới đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.

Các điểm tiếp nhận hoạt động hết công suất

Từ sáng sớm thứ bảy, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhà Bè tấp nập hơn thường lệ. Thay vì giải quyết các thủ tục hành chính, cán bộ xã thực hiện một công việc đặc biệt hơn là tiếp nhận hàng cứu trợ từ người dân gửi đến đồng bào vùng lũ miền Trung.

Mì gói, áo mưa, sữa, nước suối, quần áo, tiền mặt… được người dân mang đến với hy vọng đóng góp một phần nhỏ, giúp đồng bào chịu ảnh hưởng hậu quả mưa lũ vượt qua khó khăn.

Người dân mang hàng cứu trợ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhà Bè (Ảnh: CTV).

“Tối qua, tôi nhận được thông báo trong nhóm Zalo của khu phố. Tôi nói vợ soạn quần áo cũ vào bao. Sáng nay, tôi ghé siêu thị mua thêm 3 thùng mì, 10 bộ áo mưa và một số món đồ rồi mang đến đây nhờ chính quyền xã chuyển ra miền Trung”, anh Lê Trọng Phi chia sẻ.

Sau khi nhận được hàng cứu trợ, UBND xã Nhà Bè sẽ phân loại. Tính đến cuối giờ chiều 22/11, địa phương tiếp nhận 300 thùng mì, 200 bộ áo mưa, hơn 3.000 bộ quần áo cũ, gần 35 triệu đồng cùng các nhu yếu phẩm khác.

Lời chúc của em Bảo Quyên, 8 tuổi (Ảnh: CTV).

Tại các điểm khác, từ 7h, hàng nghìn người dân đã đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Ủy ban MTTQ các phường, xã, hoặc điểm tiếp nhận hàng cứu trợ để gửi nhu yếu phẩm cho đồng bào các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai. Tại điểm tiếp nhận, các tình nguyện viên, lực lượng dân quân tự vệ hoạt động hết công suất.

“Sáng nay, tôi có nói với hàng xóm là đi gửi hàng cứu trợ cho bà con miền Trung, họ cũng hưởng ứng và nhờ tôi mang đến giùm. Hàng nhiều quá nên tôi phải thuê chiếc taxi 7 chỗ chở mới đủ”, chị Kiều Trang (ngụ phường Hiệp Bình) kể.

Những lời chúc xúc động

Bên cạnh những thùng hàng cứu trợ, người dân ở TPHCM đính kèm những lời nhắn, lời chúc đầy ý nghĩa.

"Con từ TPHCM, con có xem trên tivi và báo đài, con thấy mọi người đang bị bão lũ rất nhiều. Con cầu mong tất cả mọi người an toàn và sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này", lời nhắn của bé Rom My, 8 tuổi.

"Con tên là Bảo Quyên, con ở quận 1 (cũ - PV). Con gửi đến mọi người sự bình an và sức khỏe. Mong mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc", lời nhắn nhủ của bé Bảo Quyên, 8 tuổi.

Những lời chúc của 2 em nhỏ được ghi ra giấy, dán lên thùng hàng cứu trợ của các em gửi đến điểm tiếp nhận.

Lời nhắn nhủ của em nhỏ gửi đến đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ (Ảnh: CTV).

Chị Thanh Trúc (nhân viên tiếp nhận) bày tỏ sự xúc động khi đọc được dòng chữ mà các em để lại trên thùng hàng. Chị Trúc dặn các nhân viên kỹ lưỡng, không làm rách, làm mờ những lời chúc, lời cầu nguyện mà các em gửi tới đồng bào miền Trung.