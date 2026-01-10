Giải cứu vạc rừng quý hiếm rơi vào khu dân cư

Ngày 10/1, Công an phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) cho biết đã tiếp nhận cá thể vạc rừng (vạc hoa - Gorsachius melanoleucos), loài động vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam, thuộc danh mục các loài nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ.

Cá thể vạc rừng nói trên được anh Trịnh Quốc Phú (SN 2003, trú tại khu vực 3, phường Quy Nhơn Nam) phát hiện trong tình trạng bị thương, rơi gần khu vực nhà ở.

Cá thể vạc rừng quý hiếm được người dân giao nộp (Ảnh: Công an phường Quy Nhơn Nam).

Nhận thức đây là loài động vật hoang dã quý hiếm và được pháp luật bảo vệ, anh Phú đã chủ động mang cá thể chim đến Công an phường Quy Nhơn Nam để giao nộp.

Công an phường Quy Nhơn Nam đã phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường cùng Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn để bàn giao cá thể vạc rừng. Các đơn vị chức năng sẽ hoàn tất các thủ tục chăm sóc, cứu hộ và thả về môi trường bảo tồn tự nhiên.

Cá thể vạc rừng được giao cho đơn vị chức năng chăm sóc, cứu hộ và đưa về môi trường bảo tồn tự nhiên (Ảnh: Công an phường Quy Nhơn Nam).

Theo lãnh đạo phường Quy Nhơn Nam, hành động tự nguyện giao nộp động vật quý hiếm của anh Trịnh Quốc Phú thể hiện ý thức trách nhiệm cao của người dân trong công tác bảo vệ động vật hoang dã.

Đây là một hành động đáng biểu dương, góp phần lan tỏa tinh thần chấp hành pháp luật và chung tay bảo vệ đa dạng sinh học trên địa bàn phường.