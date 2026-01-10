Kim Oanh Group đạt giải nhất cuộc thi thiết kế nhà ở xã hội hướng tới phát triển bền vững

Cuộc thi do Bộ Xây dựng chỉ đạo, Hội Kiến trúc sư Việt Nam chủ trì tổ chức.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Lợi - thành viên HĐQT Tập đoàn Kim Oanh - cho biết: “Việc tham gia và đạt giải tại cuộc thi là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển nhà ở xã hội của tập đoàn, hưởng ứng đề án xây dựng một triệu căn nhà ở xã hội đến 2030 của Chính phủ.

Thông qua kiến tạo những tổ ấm chất lượng với chi phí hợp lý, chúng tôi mong muốn trao cơ hội an cư bền vững cho hàng triệu gia đình Việt”.

Ông Nguyễn Đức Lợi (thứ 3 từ trái qua) - thành viên HĐQT Tập đoàn Kim Oanh và ông Trần Đăng Toàn (thứ 2 từ trái qua) - Thành viên Ban Tổng giám đốc Tập đoàn Kim Oanh đại diện nhận giải (Ảnh: Kim Oanh Group).

Phương án thiết kế đạt giải được ứng dụng cho các dự án thương hiệu nhà ở xã hội K-Home

Phương án thiết kế đoạt giải nhất của Kim Oanh Group đang được tập đoàn ứng dụng cho dòng sản phẩm nhà ở xã hội mang thương hiệu K-Home.

Theo đại diện chủ đầu tư, toàn bộ các dự án nhà ở xã hội thuộc thương hiệu K-Home đều được phát triển theo tiêu chuẩn Singapore, ưu tiên đáp ứng các yêu cầu của chứng chỉ công trình xanh EDGE. Các tiêu chí trọng tâm bao gồm sử dụng hiệu quả năng lượng, tiết kiệm nước và giảm phát thải khí nhà kính, qua đó đảm bảo chất lượng sống dài hạn cho cư dân.

Dự án K-Home Avenue đáp ứng các yêu cầu của chứng chỉ công trình xanh EDGE (Ảnh: Kim Oanh Group).

Phối cảnh dự án K-Home Avenue, dự án đạt giải nhất cuộc thi ý tưởng thiết kế (Ảnh: Kim Oanh Group).

Trong đó, dự án K-Home Avenue được phát triển theo mô hình không gian sống xanh, đề cao sự hài hòa giữa công trình và môi trường, đồng thời tối ưu chi phí vận hành trong suốt vòng đời dự án. Giải thưởng lần này được xem là sự ghi nhận cho chiến lược phát triển bền vững mà Kim Oanh Group đang theo đuổi.

Thiết kế thích ứng điều kiện bản địa, tối ưu vận hành

Về mặt kiến trúc, K-Home Avenue được thiết kế dựa trên các đặc trưng khí hậu và thổ nhưỡng của khu vực Đông Nam Bộ. Các căn hộ được tối ưu hóa khả năng đón gió và ánh sáng tự nhiên, góp phần cải thiện vi khí hậu, hạn chế ẩm mốc, tiết kiệm năng lượng và nâng cao sức khỏe cư dân.

Quy hoạch tổng thể dự án được bố trí theo trục Bắc - Nam nhằm giảm thiểu tác động của nắng hướng Tây. Diện tích mảng xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng được ưu tiên, tạo nên hệ sinh thái tiện ích phục vụ nhu cầu sống lâu dài của người dân.

Dự án được định hướng phát triển theo tiêu chuẩn EDGE - hệ thống chứng nhận công trình xanh toàn cầu do IFC (thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới) bảo trợ - đánh giá toàn diện hiệu quả sử dụng tài nguyên và tác động môi trường.

Đồng bộ vật liệu, công nghệ và giải pháp thi công

Không chỉ tập trung ở khâu thiết kế, Kim Oanh Group còn chú trọng lựa chọn vật liệu xây dựng thân thiện môi trường và áp dụng công nghệ số trong quản lý, vận hành tòa nhà. Các giải pháp như tự động hóa thanh toán phí, giám sát an ninh bằng AI, hệ thống CCTV 24/7, kiểm soát ra vào bằng FaceID, ứng dụng IoT… được tích hợp nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và đảm bảo tính minh bạch.

Ông Nguyễn Đức Lợi - thành viên HĐQT Tập đoàn Kim Oanh và ông Trần Đăng Toàn - Thành viên Ban Tổng giám đốc Tập đoàn Kim Oanh - tại sự kiện (Ảnh: Kim Oanh Group).

Ông Nguyễn Đức Lợi và ông Trần Đăng Toàn chụp hình lưu niệm cùng quan khách tại sự kiện (Ảnh: Kim Oanh Group).

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đề xuất áp dụng công nghệ xây dựng Precast (bê tông đúc sẵn) trong quá trình thi công. Giải pháp này giúp rút ngắn tiến độ, kiểm soát chất lượng đồng đều, tối ưu chi phí và giảm tác động môi trường, qua đó mở ra hướng tiếp cận mới cho phân khúc nhà ở xã hội tại Việt Nam.

Trước K-Home Avenue, Kim Oanh Group từng ghi dấu ấn với K-Home New City - khu đô thị nhà ở xã hội theo chuẩn Singapore tại Việt Nam được cấp chứng chỉ EDGE vào tháng 7/2025.

Kim Oanh Group cho biết, riêng phân khu Bằng Lăng với 297 căn nhà phố ghi nhận mức tiết kiệm 26% năng lượng, 28% nước và giảm tới 52% lượng carbon trong vật liệu xây dựng. Theo tính toán, các giải pháp này giúp chi phí tiện ích hàng tháng của cư dân giảm khoảng 20%, đồng thời giảm áp lực lên hạ tầng đô thị khu vực.

Đây là minh chứng cho hiệu quả của việc ứng dụng tiêu chuẩn công trình xanh vào phát triển nhà ở xã hội, trên cơ sở thích ứng điều kiện bản địa và nhu cầu thực tế.