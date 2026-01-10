Hành khách hoảng loạn vì tài xế rời tay lái bấm điện thoại, dẫn đến đụng xe

Ngày 10/1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế V.D.K. (27 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) với số tiền 5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe về hành vi "dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển ô tô tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ".

Tài xế K. bị xử phạt (Ảnh: CTV).

Trước đó, một đoạn clip do người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút rất nhiều sự chú ý trong dư luận.

Theo nội dung clip, lúc 14h25 ngày 5/1, trên quốc lộ 50 (đoạn qua địa bàn phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp), chiếc xe khách chạy theo hướng từ Mỹ Tho đi Chợ Gạo. Lúc này chiếc điện thoại của nam tài xế đặt cạnh vô lăng thông báo tin nhắn, tài xế lập tức buông tay lái để cầm điện thoại.

Khoảnh khắc tài xế K. buông vô lăng để bấm điện thoại (Ảnh cắt từ clip).

Trong tích tắc, chiếc xe khách lao tới và va chạm với một xe tải đang đậu bên đường làm nhiều hành khách trên xe hoảng loạn.

Hậu quả, xe khách hư hỏng nhẹ ở phần thân sau, rất may không gây thiệt hại về người.

Theo lời kể của hành khách, sau khi xảy ra sự cố, tài xế đã cho xe tấp vào lề đường để xuống thương lượng với tài xế xe tải bị va chạm, rồi tiếp tục hành trình như bình thường.

Việc tài xế sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện đã khiến nhiều người trong xe bức xúc và đã đăng clip lên mạng xã hội để phản ánh.