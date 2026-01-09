Ông Phạm Đại Dương làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Ngày 9/1, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng (phải) trao quyết định cho ông Phạm Đại Dương, tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (Ảnh: Hà Hồng).

Ông Phạm Đại Dương sinh năm 1974; quê quán Hà Nội, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị; trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ, Cử nhân Hóa học, Cử nhân Ngân hàng

Từ chuyên viên phòng Hợp tác quốc tế và Xúc tiến đầu tư, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc giai đoạn 2003-2004, ông Phạm Đại Dương trải qua quá trình công tác nhiều năm tại cơ quan này trước khi giữ chức Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc giai đoạn 4/2013-9/2015.

Ông làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, kiêm Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc vào tháng 10/2015.

Giai đoạn 8/2018-7/2020, ông Phạm Đại Dương giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, sau đó giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.

Giai đoạn 1/2025-2/2025, ông làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Từ tháng 2/2025 đến nay ông Phạm Đại Dương giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XV.