Bộ Tài chính yêu cầu toàn ngành vào cuộc bình ổn giá hàng hóa Tết Bính Ngọ

Không để “sốt giá” dịp Tết, Bộ Tài chính yêu cầu toàn ngành vào cuộc

Để thị trường Tết Nguyên đán vận hành thông suốt, không xảy ra biến động bất thường, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Chỉ thị 03 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá.

Bộ Tài chính yêu cầu toàn ngành tập trung kiểm soát lạm phát, tăng cường quản lý, điều hành và bình ổn giá thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đặc biệt tại các địa phương chịu ảnh hưởng của mưa lũ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng Thuế, Trưởng Thống kê các tỉnh, thành phố; Chi cục trưởng Hải quan, Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước khu vực và Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp điều hành giá, không để xảy ra biến động bất thường.

Trọng tâm là theo dõi sát diễn biến kinh tế, chính trị và lạm phát thế giới tác động đến Việt Nam; cập nhật kịp thời tình hình cung - cầu, giá cả thị trường trong nước; chủ động tham mưu các biện pháp quản lý, điều hành và bình ổn giá, nhất là trong thời điểm trước, trong và sau Tết.

Song song đó, các đơn vị tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm soát chặt công tác kê khai, quyết toán, hoàn thuế, không để phát sinh vi phạm ảnh hưởng đến ổn định thị trường.

Bộ Tài chính yêu cầu toàn ngành vào cuộc không để “sốt giá” dịp Tết.

Cục Quản lý giá được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ Tài chính theo dõi sát diễn biến cung - cầu, thị trường và giá cả, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu, có biến động lớn. Trên cơ sở đó, kịp thời tham mưu các biện pháp điều hành giá phù hợp, góp phần ổn định mặt bằng giá và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tổng hợp, phân tích, dự báo diễn biến giá; phối hợp với Cục Thống kê xây dựng kịch bản lạm phát năm 2026; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá theo kế hoạch. Trong dịp Tết, các đoàn công tác sẽ được tổ chức để nắm tình hình quản lý, bình ổn giá tại một số địa bàn trọng điểm.

Phối hợp liên ngành, bảo đảm lưu thông hàng hóa và an sinh xã hội

Tại địa phương, Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp các sở, ngành tham mưu UBND cấp tỉnh tăng cường quản lý, điều hành và bình ổn giá. Nhiệm vụ trọng tâm là theo dõi sát cung- cầu, giá cả thị trường, nhất là các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ trực tiếp đời sống người dân như lương thực, thực phẩm tươi sống, vận tải hành khách, du lịch và các yếu tố đầu vào cho sản xuất.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu tăng cường phối hợp liên ngành nhằm bảo đảm lưu thông hàng hóa và an sinh xã hội. Cơ quan thống kê cung cấp kịp thời thông tin về chỉ số giá; hải quan bảo đảm thông quan thông suốt, không để ùn tắc cửa khẩu; dự trữ nhà nước xuất cấp hàng kịp thời, đúng đối tượng; cơ quan thuế tăng cường chống thất thu; kho bạc điều hành ngân quỹ chặt chẽ, đúng quy định.

Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết. Các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh để Bộ Tài chính xử lý phù hợp.