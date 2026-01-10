Nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh ngay trong lớp học

Ngày 10/1, UBND xã Tân Lĩnh (tỉnh Lào Cai) có báo cáo ban đầu về vụ việc một nữ sinh lớp 6 bị bạn cùng lớp hành hung ngay trong lớp học.

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, khoảng 13h15 ngày 9/1, tại lớp 6 Trường TH&THCS Khai Trung, Đ.G.L. đã dùng tay, chân tác động vật lý em L.T.T.C. trên lớp học. Thời điểm này, các học sinh đang trong giờ nghỉ trưa.

Hình ảnh nữ sinh quàng khăn đỏ bị bạn học đánh dã man ngay trong lớp (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi nhận được thông tin, UBND xã Tân Lĩnh đã chỉ đạo Trường TH&THCS Khai Trung, công an xã cùng các bộ phận liên quan phối hợp với gia đình học sinh làm rõ vụ việc.

Ngoài ra, chính quyền cũng chỉ đạo nhà trường phối hợp đưa nữ sinh bị đánh đi Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai để kiểm tra sức khỏe. Nhà trường cũng được yêu cầu quán triệt học sinh về hành vi ứng xử văn minh với thầy cô, bạn bè.

Lãnh đạo xã Tân Lĩnh khẳng định quan điểm của địa phương là xử lý vụ việc khách quan, đúng pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và sự an toàn về sức khỏe, tâm lý cho học sinh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Trước đó, hôm 9/1, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị bạn học hành hung dã man ngay trong lớp.

Theo hình ảnh từ clip, một nữ sinh mặc đồng phục, đeo khăn quàng đỏ đang đứng trong lớp thì bị một nữ sinh khác lao vào đánh, tát liên tiếp. Đáng chú ý, khi nạn nhân ngã xuống đất, nữ sinh kia vẫn lao vào đá, đánh nạn nhân.