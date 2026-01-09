Hơn 70 triệu mô tô, xe máy đang lưu hành sắp phải kiểm định khí thải

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 92/2025 quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày 30/6.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết lộ trình áp dụng quy chuẩn quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (Ảnh: NLĐ).

“Lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ”, thông tư nêu rõ.

Quy chuẩn này không áp dụng đối với các loại xe mô tô, xe gắn máy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Quy chuẩn bao gồm 4 mức giá trị giới hạn tối đa cho phép đối với từng thông số Hydrocacbon (HC), Cacbon Monoxit (CO) trong khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Giá trị giới hạn tối đa cho phép của các thông số CO, HC được quy định trong bảng sau đây:

Việc kiểm định khí thải mô tô, xe gắn máy phải được thực hiện bởi cơ sở kiểm định khí thải được chứng nhận đủ điều kiện kiểm định theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Thiết bị đo khí thải phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại QCVN 103:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy ban hành kèm theo Thông tư 50/2024/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) quy định pháp luật về đo lường và các quy định pháp luật có liên quan khác.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức thực hiện việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật.

“Trong trường hợp cần thiết, phương pháp đo khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ được thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp đo khí thải do Bộ Xây dựng ban hành”, Thông tư 92/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ.

Thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho thấy cả nước hiện có hơn 70 triệu mô tô và xe máy đang lưu hành. Ước tính, cả nước cần khoảng 5.000 cơ sở đủ điều kiện để kiểm định khí thải xe máy.

Việc kiểm định khí thải ô tô đã được thực hiện nhiều năm và sẽ điều chỉnh giới hạn khí thải theo quy chuẩn mới. Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam nói rằng với xe máy cần có bước đi thận trọng, phù hợp với tình hình thực tiễn để đảm bảo tính khả thi.

“Số lượng xe máy rất lớn và nước ta chưa có cơ sở kiểm định nào cả, mọi thứ bắt đầu từ con số 0. Khi xây dựng lộ trình, lộ trình đó làm sao phải đảm bảo thực hiện được, nếu không sẽ gây xáo trộn xã hội, tác động lớn đến người dân", lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam thông tin tại một hội thảo năm 2025.