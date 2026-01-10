Dùng trụ sở dôi dư của xã để nâng cấp trường học

Ngày 10/1, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức khởi công nâng cấp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở Vĩnh Phú Đông tại xã Phước Long.

Đây là những công trình được cải tạo, nâng cấp từ trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND và khu thiết chế văn hóa xã Vĩnh Phú Đông (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu cũ) dôi dư, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính.

Sau khi được nâng cấp, 3 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở Vĩnh Phú Đông sẽ nằm liền kề, có tổng diện tích trên 22.000m2, tạo thuận lợi trong quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục.

Khu vực xây dựng, nâng cấp 3 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở Vĩnh Phú Đông, tỉnh Cà Mau (Ảnh: CTV).

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết việc khởi công nâng cấp các trường học có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị của lãnh đạo tỉnh trong việc sắp xếp, sử dụng trụ sở làm việc dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Các trụ sở được chuyển đổi công năng để mở rộng các cơ sở giáo dục nhằm đảm bảo điều kiện dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức bán trú, đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan hoàn thành tốt nhất các hạng mục được đầu tư, đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, dạy và học, đảm bảo điều kiện công nhận đạt chuẩn quốc gia sau khi được sắp xếp, mở rộng.

Cà Mau cũng công bố quyết định đổi tên Trường THCS Vĩnh Phú Đông thành Trường THCS Vương Hữu Nhơn.