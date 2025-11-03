Nhiều nơi ở Huế lại chìm trong mưa lũ, rác thải bủa vây các khu phố

Nước lũ trên sông Hương dâng cao, tràn qua đường Trần Hưng Đạo, gây ngập lụt khu vực di tích Đại nội Huế.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế, tính đến 13h ngày 3/11, nước lũ trên sông Hương và sông Bồ đều đã vượt trên mức báo động 3 và có xu thế tiếp tục dâng cao.

Tại khu vực bờ Nam sông Hương, nước lũ gây ngập nhiều tuyến đường và khu phố, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Trong ảnh là Bia Quốc học Huế bị chìm trong nước lũ vào trưa 3/11.

Trong sáng cùng ngày, có nhiều thời điểm khu vực trung tâm thành phố Huế hứng chịu những đợt mưa cường suất lớn, gây ngập úng cục bộ nhiều tuyến đường.

Người dân Huế vật lộn với mưa lớn, nước ngập sâu tại đường Trần Phú, phường Thuận Hóa.

Nhiều phương tiện bị ngập nước, chết máy trên đường Nguyễn Huệ.

Người dân tháo chạy khỏi vùng thấp trũng và đưa xe lên đậu đỗ hai bên khiến tuyến đường Điện Biên Phủ, phường Thuận Hóa "tê liệt" trong nhiều thời điểm.

Đến trưa 3/11, tuyến đường Hùng Vương, đoạn từ cầu Trường Tiền đến Nhà Văn hóa - Điện ảnh thành phố Huế đã bị ngập sâu.

Người dân tìm cách ngăn dòng nước đục và rác thải tràn vào cơ sở lưu trú.

Rác thải mới thu dọn khi 2 đợt lũ trước đó rút xuống, nay nổi lềnh bềnh trước nhà người dân, khách sạn, cửa hàng thời trang,... trên đường Hùng Vương là một trong các khu phố sầm uất nhất Huế.

Nước lũ "tấn công" cửa hàng kinh doanh điện thoại của anh Phan Ngọc, trên đường Hùng Vương, phường Thuận Hóa, lần thứ 3 liên tiếp chỉ sau vài ngày.

Anh Ngọc cho biết trong đợt lũ đầu tiên anh còn chủ quan, nghĩ nước không dâng quá cao nên cửa hàng chịu thiệt hại lớn. Không những thế, nhà của gia đình anh ở khu vực thấp trũng bên bờ sông Như Ý cũng ngập sâu, nhiều tài sản có giá trị bị hư hại, không khắc phục được.

"Mấy hôm lũ rút, tôi lên cửa hàng dọn dẹp, hạ đồ xuống để chuẩn bị kinh doanh trở lại, không ngờ nước lại dâng cao tập 3 thế này", anh Ngọc chia sẻ.

Người dân di chuyển bằng thuyền trên nhiều tuyến phố ở thành phố Huế.

Hàng loạt xe máy chìm trong nước lũ tại thành phố Huế.

Nhiều ô tô chưa được chủ mang đi sửa vì ngập lụt trước đó nay lại bị chìm trong dòng nước bạc.

Nhiều chủ xe rút kinh nghiệm 2 đợt lũ trước, mang ô tô lên "lánh nạn" tại khu vực Đàn Nam Giao, phường Thủy Xuân.

Một xóm trọ sinh viên trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Cựu, thành phố Huế bị ngập nước (Ảnh: Nhật Lệ).

Nhiều người dân Huế không khỏi ngao ngán, mệt mỏi vì tiếp tục phải ứng phó với đợt mưa lũ lớn thứ 3 liên tiếp chỉ trong một thời gian ngắn.