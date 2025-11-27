Nga điều quân dự bị, Ukraine lập "hành lang lửa" giữ pháo đài chiến lược

Binh lính Ukraine chiến đấu gần tiền tuyến Pokrovsk (Ảnh: Reuters).

Lực lượng tác chiến Skhid ngày 26/11 thông báo Nga đang huy động lực lượng dự bị cho các cuộc tấn công vào thành phố Pokrovsk. Trong khi đó, Ukraine cũng tổ chức các hành lang phòng thủ đến Myrnohrad để cung cấp tất cả nhu yếu phẩm cần thiết cho lực lượng phòng thủ và sơ tán thương binh.

"Tại Pokrovsk, các hoạt động truy lùng và tấn công đang được tiến hành để đẩy lùi lực lượng Nga. Giao tranh đang diễn ra trong thành phố, và đối phương cũng đang điều các nhóm nhỏ vào khu vực trung tâm Pokrovsk", lực lượng phòng thủ Ukraine cho biết.

Nga đang đẩy lực lượng về phía Myrnohrad và tìm cách cắt tuyến đường bộ nối thành phố này với thành phố Pokrovsk lân cận.

Theo quân đội Ukraine, lực lượng Nga đang tận dụng điều kiện thời tiết, cố gắng xâm nhập vào khu vực phía nam của thành phố Pokrovsk. Đồng thời, lực lượng Ukraine đang ngăn chặn quân đội Nga tiến lên phía bắc.

"Đối phương dự định kiểm soát Pokrovsk vào tháng 9. Bây giờ đã là cuối tháng 11, nhưng giao tranh trong thành phố vẫn tiếp diễn. Do những trận chiến khốc liệt, đối phương đang chịu tổn thất lớn và buộc phải sử dụng lực lượng dự bị", lực lượng phòng thủ Ukraine cho biết thêm.

Ngoài ra, các binh lính Nga được cho là đang tìm cách cắt đứt tuyến hậu cần giữa Pokrovsk và Myrnohrad. Quân đội Nga đang nhắm vào Myrnohrad, nhưng lực lượng Ukraine tuyên bố phá vỡ kế hoạch của Nga, gây thiệt hại cả về binh lính lẫn trang thiết bị.

"Các đơn vị công binh đã bố trí các hành lang phòng thủ bằng lưới tại những khu vực có thể thiết lập. Các tuyến đường di chuyển trang thiết bị đã được đưa đến càng gần tiền tuyến càng tốt và được lực lượng phòng không bảo vệ. Những hành lang này cũng được sử dụng cho mục đích sơ tán", lực lượng Ukraine cho biết thêm.

Tại những khu vực mà hậu cần mặt đất quá nguy hiểm, lực lượng phòng thủ Ukraine đang sử dụng máy bay không người lái hạng nặng và hệ thống robot mặt đất. Các hệ thống này cũng được sử dụng để tiếp viện cho các vị trí và sơ tán thương binh.

Lực lượng phòng thủ Ukraine tuyên bố quân đội Ukraine không bị bao vây, và các tuyến hậu cần vẫn được duy trì dù còn nhiều vấn đề phức tạp.

Vị trí Pokrovsk trên bản đồ (Ảnh: Sky).

Pokrovsk hiện vẫn là khu vực nóng nhất trên mặt trận giao tranh. Quân đội Nga đang cố gắng bao vây Pokrovsk từ nhiều hướng và đang điều thêm lực lượng đến pháo đài này.

Lực lượng Nga đã tận dụng điều kiện thời tiết bất lợi, bao gồm sương mù dày đặc, và tiến vào Pokrovsk. Ukraine ước tính có hơn 300 binh lính Nga trong thành phố.

Theo Lực lượng Tấn công Đường không Ukraine, quân phòng thủ Ukraine đang giữ các vị trí ở trung tâm Pokrovsk và giành quyền kiểm soát các khu vực xung quanh nhà ga, trường cao đẳng sư phạm và quảng trường Sobornyi khỏi lực lượng Nga.

Tổng tư lệnh của Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết khu vực Pokrovsk - Myrnohrad vẫn chịu sức ép từ một cụm quân Nga lớn đang tìm cách tiến vào khu dân cư và phá vỡ các tuyến tiếp vận.

Ông Syrskyi nói rằng không có sự bao vây hay phong tỏa nào đối với các thành phố, và quân đội Ukraine đang triển khai một loạt biện pháp để đẩy lùi lực lượng Nga. Tuy nhiên, một số binh sĩ đặt câu hỏi liệu thành phố có thể được giải tỏa hoàn toàn hay không, vì Nga đang có lực lượng áp đảo tại đây.

Moscow nói rằng việc chiếm Pokrovsk, trung tâm hậu cần ở miền Đông, sẽ cho họ một bàn đạp để tiến lên phía bắc, hướng tới 2 thành phố lớn nhất còn do Ukraine kiểm soát ở Donetsk: Kramatorsk và Sloviansk. Điều đó sẽ mang lại cho Moscow thắng lợi lãnh thổ quan trọng nhất bên trong Ukraine kể từ khi họ chiếm được thành phố Avdiivka vào đầu năm 2024.

Pokrovsk là trung tâm đường bộ và đường sắt ở vùng Donetsk. Nga đặt mục tiêu kiểm soát hoàn toàn Donbass (gồm Donetsk và Lugansk) sau khi tuyên bố sáp nhập các vùng lãnh thổ này vào năm 2022.