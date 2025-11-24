Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng theo giờ ở những khu vực nào?

Theo dự kiến, tại kỳ họp thứ 28 diễn ra từ ngày 26 đến 28/11, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét nội dung đề nghị ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết số 47/2024/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của HĐND thành phố quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn.

Vùng phát thải thấp là khu vực được xác định để hạn chế các phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường nhằm cải thiện chất lượng không khí.

UBND TP Hà Nội đề xuất áp dụng một số biện pháp tổ chức giao thông đối với xe cơ giới sử dụng nhiên liệu hóa thạch, xe cơ giới gây ô nhiễm môi trường.

Theo đó, không thực hiện đầu tư mới và thực hiện đăng ký mới có kiểm soát các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch khi thải bỏ phương tiện giao thông cũ đã hết hạn lưu thông, đặc biệt đối với các phương tiện thuộc sở hữu của tổ chức.

Bên cạnh đó, cấm lưu thông các xe tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế xác định trong Giấy chứng nhận đăng kiểm xe trên 3.500kg sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Hạn chế, tiến tới cấm ô tô không đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4 lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch, UBND TP Hà Nội đề xuất cấm xe mô tô, xe gắn máy hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải lưu thông trong vùng phát thải thấp.

Đồng thời, cấm mô tô, xe gắn máy khác lưu thông vào vùng phát thải thấp. theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực, theo đề xuất của UBND TP Hà Nội.

Hà Nội đề xuất cấm xe máy xăng trong vành đai 1 theo khung giờ (Ảnh: Trần Thanh).

UBND TP Hà Nội cho rằng "cấm xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch" là việc khó, cấp bách liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau, thời gian triển khai gấp, tác động ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và xã hội, ngoài vấn đề liên quan đến kinh tế, kỹ thuật thì vấn đề xã hội cần được quan tâm giải quyết.

Theo Hà Nội, việc tổ chức phải thực hiện một cách bài bản, có lộ trình, đủ về thời gian và lượng thông tin để làm thay đổi suy nghĩ, hành vi của người dân. Việc triển khai thực hiện cần có sự vào cuộc của tất cả các cấp các ngành có liên quan, các giải pháp phải được triển khai đồng bộ.

Giai đoạn trước mắt, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề xuất phương án "cấm xe mô tô, xe gắn máy khác sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/ thời điểm hoặc khu vực”.

Khung giờ/thời điểm, khu vực cấm xe mô tô, xe gắn máy sẽ được cụ thể tại Đề án vùng phát thải thấp lập cho từng khu vực, trình HĐND TP Hà Nội thông qua theo quy định.

Hà Nội dự kiến từ ngày 1/7/2026 sẽ thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong vành đai 1.

Khu vực đường vành đai 1 gồm 9 phường gồm Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ.

Từ ngày 1/1/2028 sẽ thực hiện vùng phát thải thấp tại vành đai 1 và một số khu vực tại vành đai 2 trở vào.

Khu vực đường vành đai 2 bao gồm 14 phường gồm 9 phường khu vực đường vành đai 1 và Láng, Đống Đa, Kim Liên, Bạch Mai, Vĩnh Tuy.

Từ ngày 1/1/2030 sẽ thực hiện vùng phát thải thấp tại vành đai 3 trở vào.

Khu vực đường vành đai 3 bao gồm 36 phường, xã gồm 14 phường khu vực đường vành đai 2 và Phú Thượng, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Khương Đình, Định Công, Phương Liệt, Tương Mai, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng, Bồ Đề, Phù Đổng, Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh, Nội Bài.

Giai đoạn 2026-2030, Hà Nội khuyến khích UBND cấp xã lập vùng phát thải thấp trên địa bàn quản lý.

Từ năm 2031 trở đi, các khu vực trên địa bàn Hà Nội có một trong các tiêu chí theo quy định phải thực hiện vùng phát thải thấp.