Tổng nợ xấu phình to, ngân hàng mạnh tay trích lập dự phòng rủi ro

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng tăng, các ngân hàng vừa triển khai loạt gói vay ưu đãi theo chính sách mới, vừa đẩy mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.

Theo thống kê từ báo cáo tài chính của 27 ngân hàng thương mại, đến cuối quý III, tổng dự phòng rủi ro cho vay khách hàng đạt khoảng 230.000 tỷ đồng, tăng 11% so với cuối năm 2024.

Nhóm Big4 dẫn đầu, trong đó BIDV trích lập gần 39.649 tỷ đồng; VietinBank đứng thứ hai với 38.336 tỷ đồng; Vietcombank xếp thứ ba, ghi nhận 34.009 tỷ đồng trong 9 tháng qua.

Ở khối ngân hàng tư nhân, VPBank dẫn đầu với 17.340 tỷ đồng; tiếp đến là MB với khoảng 13.800 tỷ đồng. Nhiều ngân hàng khác như Sacombank, SHB, Techcombank cũng trích lập hàng chục nghìn tỷ đồng.

Xét mức tăng, Sacombank ghi nhận mức tăng dự phòng mạnh nhất, tăng 75%, lên hơn 15.500 tỷ đồng; tiếp đến là VietABank (tăng 35%), Techcombank (tăng 31%), TPBank (tăng 30,5%) và PGBank (tăng 28%).

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, một chuyên gia tài chính, đồng thời là nhà đầu tư lớn trên thị trường chứng khoán, cho rằng áp lực cạnh tranh trong ngành ngân hàng đang rất lớn.

Nếu trước đây nhóm ngân hàng Nhà nước nắm ưu thế về thị phần tiền gửi, cho vay, CASA… thì hiện nay các ngân hàng tầm trung đang trỗi dậy mạnh mẽ. Theo vị này, áp lực sẽ còn gia tăng vào cuối năm và kéo dài sang 2026.

Song song đó, việc tăng trích lập diễn ra trong bối cảnh nợ xấu toàn ngành tiếp tục nhích lên, cho thấy các ngân hàng đang chủ động củng cố “bộ đệm” an toàn trước áp lực tín dụng.