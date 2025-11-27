Lân Nhã hủy show Hà Nội sau tranh cãi giá vé cao ngang Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn

Tối 26/11, ca sĩ Lân Nhã thông báo hủy concert (hòa nhạc) dự kiến diễn ra vào ngày 7/12 tại Cung Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Nam ca sĩ cho biết sẽ dời đêm nhạc sang một thời điểm thích hợp hơn.

"Lượng vé bán ra chưa đạt mức tiêu chuẩn để có thể thực hiện một đêm nhạc trọn vẹn. Trong thời điểm lũ lụt đang gây thiệt hại lớn về người và của cho người dân miền Trung, tôi nghĩ rằng việc quan trọng hơn ở thời điểm này là kêu gọi chung tay giúp sức để người dân miền Trung sớm ổn định lại cuộc sống sau lũ.

Với những lý do trên, tôi xin phép dời show diễn tại Hà Nội qua một thời điểm khác thích hợp hơn", Lân Nhã thông báo.

Ca sĩ Lân Nhã thông báo hủy đêm nhạc ở Hà Nội vì lượng vé bán ra chưa đạt mức tiêu chuẩn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nam ca sĩ gửi lời xin lỗi đến những khán giả đã mua vé. Anh cho biết, để bù đắp phần nào tình cảm của người hâm mộ, anh sẽ gửi tặng album mới Nhã 2025 đến tất cả đơn hàng đã đặt mua vé tại Hà Nội.

Ban tổ chức đêm nhạc cũng sẽ liên hệ trực tiếp với khán giả để xác nhận thông tin và gửi quà trong thời gian sớm nhất sau khi album ra mắt. Riêng đêm diễn tại TPHCM ngày 20/12 tại Nhà hát Hòa Bình vẫn diễn ra như dự kiến.

Ca sĩ Lân Nhã có biệt danh "hoàng tử nhạc tình phòng trà", là một trong những gương mặt đắt show nhiều năm nay (Ảnh: Facebook nhân vật).

Vài ngày trước, mạng xã hội lan truyền tin đồn Lân Nhã hủy concert tại Hà Nội. Một số khán giả mua vé đêm nhạc cho biết ban tổ chức đã liên hệ riêng để thông báo hủy show. Đơn vị tổ chức gây hoang mang khi xóa bức ảnh kèm thông tin liên quan đến đêm nhạc ngày 7/12 trên fanpage. Trang phân phối vé cũng không thể truy cập được dù trước đó chưa bán hết vé.

Hòa nhạc của Lân Nhã mang tên Nhã concert, ban đầu dự kiến diễn ra ngày 7/12 tại Hà Nội và ngày 20/12 tại TPHCM. Ở thời điểm công bố giá bán vé, nhiều người tranh cãi vì mức giá khá cao, được cho là "ngang hàng Mỹ Tâm - Hà Anh Tuấn".

Theo đó, đêm nhạc của Lân Nhã tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) có giá vé dao động từ 900.000 đồng đến 4,2 triệu đồng. Đêm nhạc tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) có mức giá từ 2,5 đến 5,9 triệu đồng.

Trước các tranh luận, Lân Nhã lên tiếng xin lỗi. Anh lý giải, Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô có số ghế ít hơn Nhà hát Hòa Bình, cộng với việc đưa dàn nhạc, hệ thống âm thanh, ánh sáng từ TPHCM ra Hà Nội cũng khiến chi phí tổ chức đội lên nhiều.

"Ê-kíp đã cố gắng hạ mức giá. Nhưng sau concert này, tôi chắc chắn sẽ làm các đêm nhạc phòng trà với giá vé dễ tiếp cận hơn", Lân Nhã nói.