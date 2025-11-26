Mưa lũ "vượt tần suất 100 năm", Đắk Lắk kêu gọi TPHCM cứu trợ khẩn cấp

Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có văn bản gửi Thành ủy TPHCM đề nghị được hỗ trợ, khắc phục hậu quả do thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Trong văn bản do ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, ký nêu rõ sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 13, Đắk Lắk tiếp tục hứng chịu đợt mưa lũ đặc biệt lớn, với mức lịch sử năm 1993, vượt tần suất 100 năm.

Tỉnh Đắk Lắk thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng do mưa lũ (Ảnh: Nam Anh).

Theo Tỉnh ủy Đắk Lắk, thiên tai đã gây ra thiệt hại hết sức nặng nề, nghiêm trọng, làm 150.000 căn nhà bị ngập sâu trong nước; nhiều tài sản, hoa màu, vật nuôi bị mất mát; nhiều tuyến giao thông huyết mạch, cầu cống, công trình thủy lợi, trường học, trạm y tế bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng...

Sơ bộ thiệt hại ban đầu gần 5.500 tỷ đồng (chưa tính thiệt hại trong nhân dân).

Tỉnh ủy Đắk Lắk cho rằng, tại Kết luận số 99 ngày 21/11 của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung Bộ, Bộ Chính trị đã phân công thành phố Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ trực tiếp hỗ trợ chi viện về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho tỉnh Đắk Lắk.

Thành phố Hải Phòng đang tích cực hỗ trợ nhiều nguồn lực để tỉnh Đắk Lắk sớm vượt qua khó khăn.

Người dân Đắk Lắk đang rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ (Ảnh: Nam Anh).

Tuy nhiên, với quy mô thiệt hại quá lớn, tỉnh Đắk Lắk cần thêm nhiều nguồn lực để kịp thời hỗ trợ nhân dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh và tái thiết cơ sở hạ tầng của địa phương. Do đó, tỉnh đề nghị TPHCM quan tâm, hỗ trợ nguồn lực để cứu trợ khẩn cấp.

Đáp lại lời kêu gọi của Đắk Lắk, tối 25/11, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cùng đoàn công tác đã đến Đắk Lắk trao 10 tỷ đồng, 500 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đại diện trao 10 tỷ đồng cùng 500 tấn hàng hóa cho Đắk Lắk (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ông Lộc chia sẻ với những mất mát mà người dân Đắk Lắk phải gánh chịu trong đợt mưa lũ vừa qua, do đó, ngoài tiền mặt cùng hàng hóa, TPHCM còn cử 50 bác sĩ chia thành 5 tổ để hỗ trợ Đắk Lắk và lập bếp ăn dã chiến tại trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường Đông Hòa để cung cấp khoảng 10.000 suất cơm mỗi ngày hỗ trợ người dân vùng lũ, bảo đảm không để người dân bị đói, rét.

Cùng dịp này, hội đồng hương Phú Yên tại TPHCM đã ủng hộ 1,5 tỷ đồng và 200 tấn hàng hoá, nhu yếu phẩm cho Đắk Lắk.