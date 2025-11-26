Hạ tầng cảng biển dưới đèo Hải Vân dự kiến hoàn thành trước Tết

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng đã có thông tin về tiến độ dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, phần cơ sở hạ tầng dùng chung (tổng mức đầu tư 3.426 tỷ đồng).

Đến thời điểm hiện tại, dự án thi công đạt 95% giá trị khối lượng. Trong đó, hạng mục đê và kè chắn sóng được thi công đạt hơn 96%. Hạng mục nạo vét luồng tàu thi công đạt hơn 99%. Đường giao thông và hệ thống thoát nước thi công đạt hơn 80%.

Một phần hình hài của Cảng biển Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng, thời gian qua dự án chịu ảnh hưởng lớn bởi mưa, sóng lớn gây sạt lở và bồi lấp tuyến đường công vụ, tác động mạnh đến các hạng mục đê chắn sóng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

Tuy nhiên, ban quản lý và liên danh nhà thầu đang tập trung thiết bị, vật tư và nhân lực để triển khai thi công đạt mục tiêu hoàn thành dự án trước Tết Bính Ngọ 2026.

Đối với dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu (tổng mức đầu tư hơn 1.203 tỷ đồng), đến nay đã thi công đạt hơn 82% giá trị khối lượng, hầu hết các hạng mục đều thi công đạt trên 90%. Riêng hạng mục đường giao thông thi công đạt 58%.

Trước đó, trong cuộc kiểm tra thực tế tại dự án, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã đề nghị các đơn vị khẩn trương thúc đẩy tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

Cảng Liên Chiểu được khởi công ngày 14/12/2022 với tổng diện tích quy hoạch 1.285ha. Cảng nằm dưới chân đèo Hải Vân, thuộc địa bàn phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng.

Cảng được quy hoạch là cảng đặc biệt với quy mô tiếp nhận tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải đến 100.000 tấn, tàu container có sức chở từ 6.000 đến 8.000 TEU.