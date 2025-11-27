Nam Trung Bộ một số nơi có mưa rào, miền Bắc trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 27/11, miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái trời ít mây, đêm không mưa, rét về đêm và sáng sớm; một số nơi vùng núi có khả năng xuất hiện sương mù và sương muối.

Tại Nam Trung Bộ và Nam Bộ một số nơi có mưa rào vào ban đêm, ngày trời nắng.

Về diễn biến của bão Koto (bão số 15) cơ quan khí tượng thủy văn cho biết đêm 26/11, bão cách đảo Song Tử Tây gần 200km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/h), giật cấp 14.

Trong 24 giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Đêm 27/11, bão trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 140km về phía Bắc Tây Bắc với cường độ cấp 12, giật cấp 15 và có khả năng mạnh thêm. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó là Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10km/h.

Miền Bắc tiếp tục rét về đêm và sáng (Ảnh: Hữu Nghị).

Tối 28/11, bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông với cường độ cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5km/h.

Lúc 19h ngày 29/11, bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông với cường độ cấp 10, giật cấp 12. Lúc này bão đã giảm 2 cấp so với 24 giờ trước.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó đổi hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 3-5km/h và cường độ suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão số 15, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-10, giật cấp 13; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão cấp 6-8m; biển động rất mạnh.

Trong khoảng ngày 27-28/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo thời tiết ngày 27/11, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm; vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C; vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Phía Bắc có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-16 độ C, phía Nam 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam có mây; đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6-7.

Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.