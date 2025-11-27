20 huy chương vàng được trao tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc

Tối 26/11 tại Nhà hát Chèo Việt Nam, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức bế mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2025.

Ban tổ chức trao huy chương vàng vở diễn cho 2 đơn vị xuất sắc (Ảnh: Lê Thủy).

Sự kiện quy tụ gần 800 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 10 đơn vị nghệ thuật tuồng và dân ca kịch chuyên nghiệp trên cả nước.

Trong suốt thời gian diễn ra liên hoan, khán giả đã được thưởng thức nhiều tác phẩm tiêu biểu của nghệ thuật tuồng và dân ca kịch - những loại hình sân khấu truyền thống mang lịch sử lâu đời.

Kết quả, Ban tổ chức trao 2 huy chương vàng cho vở diễn Lửa cháy Phiên Ngung của Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam và kịch hát dân ca Chìm trong vòng xoáy của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao 3 huy chương bạc vở diễn; 18 huy chương vàng và 34 huy chương bạc cho diễn viên, cùng giải xuất sắc cho các thành phần sáng tạo.

Giải Tác giả kịch bản xuất sắc được trao cho Hoàng Công Khanh, giải Đạo diễn xuất sắc thuộc về NSND Hoàng Quỳnh Mai; giải Âm nhạc xuất sắc gọi tên Trần Quốc Chung, Thanh Hải; Họa sĩ thiết kế trang trí sân khấu xuất sắc được trao cho Trần Hồng Vân.

Đánh giá về chất lượng chuyên môn, NSND Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật - cho biết, đề tài lịch sử là âm hưởng chủ đạo của các vở diễn, chủ yếu được các đơn vị nghệ thuật sáng tác, dàn dựng với đặc trưng nghệ thuật có tính ước lệ, khái quát cao.

Các tác phẩm được tái tạo một cách sinh động, nhằm gửi tới người xem ngày hôm nay những bài học lịch sử với cách tiếp cận mới trong cấu trúc kịch bản và cách đặt vấn đề.

NSND Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật - chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Lê Thủy).

Ông Thọ cũng nhận xét rằng, các tác giả kịch bản đều có nhiều kinh nghiệm trong sáng tác, có hiểu biết về loại hình. Nhiều tác giả chuyển thể có nghề nên xử lý làn điệu đa dạng trong tình huống, hoàn cảnh, trong giải quyết mâu thuẫn, xung đột, xây dựng được trò diễn. Điểm hạn chế trong sáng tác kịch bản đó là nhiều tác giả nói thay nhân vật. Đặt vấn đề ra nhưng không giải quyết tới...

Về đạo diễn, có người dàn dựng nhiều tác phẩm nên dễ bị trùng lặp, chưa nắm được hết quy định về tính ước lệ nên thiết kế sân khấu chưa phù hợp. Có đạo diễn khai thác những trò diễn truyền thống đưa vào vở lịch sử không biết chọn lọc, gây phản cảm. Nhiều vở diễn đưa ca khúc vào làm phá đi làn điệu của tuồng và dân ca.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh rằng, liên hoan cho thấy tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, trách nhiệm và sáng tạo của các đơn vị nghệ thuật trên cả nước.

Mỗi vở diễn, mỗi vai diễn không chỉ thể hiện năng lực nghề nghiệp mà còn là kết tinh của tình yêu nghề, khát vọng tiếp nối truyền thống, đổi mới phương thức biểu đạt để phù hợp với nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của công chúng trong bối cảnh mới.

Liên hoan ghi nhận sự đóng góp bền bỉ và thầm lặng của đội ngũ sáng tạo của các đạo diễn, nhạc sĩ, biên đạo, họa sĩ, nhạc công, kỹ thuật viên… đã tạo dựng nên không gian sân khấu giàu tính thẩm mỹ, những hiệu ứng nghệ thuật tinh tế, góp phần gia tăng chiều sâu thông điệp của từng tác phẩm.

Bên cạnh giá trị nghệ thuật, liên hoan còn tạo dựng môi trường giao lưu, trao đổi chuyên môn, mở rộng không gian sáng tạo và góp phần bồi dưỡng đội ngũ kế cận - những người sẽ tiếp tục gánh vác sứ mệnh gìn giữ và phát huy nghệ thuật tuồng và dân ca kịch trong tương lai.

Ban tổ chức trao giải sáng tạo xuất sắc tại sự kiện (Ảnh: Lê Thủy).

Từ thành công của liên hoan năm nay, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch khẳng định, sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật tuồng và dân ca kịch.

Trong đó, chú trọng khuyến khích các đơn vị mạnh dạn đổi mới phương pháp sáng tạo, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, mở rộng đối tượng khán giả và nâng cao đời sống nghệ sĩ.