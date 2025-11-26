Gần 90 tấn gỗ, củi mục trôi về các hồ chứa nước sau lũ

Theo Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế, sau các đợt mưa lũ kéo dài vừa qua, một số lượng lớn cây gỗ rừng tự nhiên bị gãy và củi mục đã trôi dạt về các lòng hồ, sông, đập nước trên địa bàn.

Cơ quan chức năng sẽ lập hội đồng để thống kê khối lượng, đồng thời có phương án trục vớt, xử lý phù hợp.

Lượng lớn cây gỗ mục bị mưa lũ cuốn trôi về lòng hồ thủy điện Bình Điền (Ảnh: Vi Thảo).

Đến nay, hầu hết số lâm sản nói trên đã được người dân thu gom về khu vực bờ đập các lòng hồ chứa nước thủy điện, thủy lợi.

Theo thống kê sơ bộ của cơ quan chức năng, có gần 90 tấn gỗ tươi, cây mục trôi dạt về 5 công trình hồ chứa, gồm: thủy điện Bình Điền (xã Bình Điền), Hương Điền (phường Hương Trà), A Sáp (xã A Lưới 3) và hồ thủy lợi Tả Trạch (phường Phú Bài).

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế cho biết, cơ quan chức năng đã làm việc với chính quyền các địa phương, chủ đầu tư công trình để thống nhất phương án trục vớt gỗ, củi mục trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước và đập thủy điện, thủy lợi.

Lực lượng chức năng kiểm tra số cây gỗ mục trôi về lòng hồ thủy điện Bình Điền (Ảnh: Vi Thảo).

Cơ quan kiểm lâm đề nghị công an các xã, phường tuyên truyền, vận động người dân không trục vớt trên khu vực lòng hồ, tránh gây mất an ninh trật tự.

Lực lượng kiểm lâm sẽ kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn hành vi lợi dụng vận chuyển lâm sản trái phép, đồng thời nhắc nhở người dân tuân thủ các biện pháp an toàn, tránh tiếp cận khu vực nước xoáy, gió lớn hoặc cố kéo những khúc gỗ quá nặng dễ gây lật ghe, thuyền.