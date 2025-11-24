Các tỉnh Nam Trung Bộ sẵn sàng ứng phó cơn bão số 15

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều 24/11, áp thấp nhiệt đới ở trên vùng ven biển phía Đông khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo đến ngày 26/11, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, đi vào vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa (là cơn bão số 15) với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Trong 48-72 giờ tiếp theo bão tiếp tục mạnh thêm, di chuyển theo hướng Tây có khả năng ảnh hưởng Nam Bộ, Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của bão số 15, từ chiều tối 25/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m. Biển động mạnh.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong khoảng đêm 26-28/11, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, áp thấp đang có cường độ khoảng 54km/h. Cơ quan này dự báo rạng sáng 26/11, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông.

Đến ngày 27/11, dự báo bão đạt cường độ cực đại 108km/h (cấp 11) và sau đó suy yếu dần.

Theo dự báo của đài khí tượng Nhật Bản, bão số 15 có thể ảnh hưởng đất liền Nam Trung Bộ, thời gian ảnh hưởng chính trong khoảng 28-30/11.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ khẩn trương tập trung triển khai khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân.

Đồng thời các địa phương cần sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với đợt thiên tai tiếp theo.

Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng, tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão và mưa lũ; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.