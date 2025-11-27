Người dân TPHCM đề phòng gió giật, mưa dông kèm lốc sét từ hôm nay

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, từ hôm nay (27/11), áp cao lạnh lục địa được tăng cường trở lại và ảnh hưởng đến thời tiết khu vực TPHCM.

Cơn bão Koto (bão số 15) đang hoạt động trên khu vực giữa Biển Đông có khả năng mạnh thêm, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó chuyển sang hướng Tây Tây Nam.

Gió Đông Bắc trên các vùng biển phía Nam duy trì cường độ trung bình đến mạnh, sau đổi hướng và giảm dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ hoạt động ổn định.

TPHCM sẽ có mưa dông, gió giật mạnh do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa (Ảnh: Hoàng Hướng).

Từ 3 đến 10 ngày tới, áp cao lạnh lục địa có xu hướng suy yếu. Tuy nhiên, vào ngày 4-5/12, khối áp cao này có khả năng được tăng cường trở lại; từ 5-6/12, gió Đông Bắc trên các vùng biển phía Nam mạnh dần.

Theo dự báo, những ngày tiếp theo bão số 15 tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, sau đó chuyển sang Bắc Tây Bắc và suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ duy trì trạng thái ổn định; khoảng ngày 2-3/12, hình thái thời tiết này có xu hướng lấn sang phía Tây nhưng yếu.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân Nam Bộ và TPHCM cần đề phòng mưa dông kèm theo các hiện tượng nguy hiểm như: lốc, sét và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và các công trình giao thông, hạ tầng.

Hướng di chuyển của bão số 15 (Ảnh: VNDMS).

Chiều tối 26/11, tâm bão số 15 cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão ở cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 13; bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 20km/h.

Khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đạt cấp 9-11, giật cấp 14. Sóng cao 4-6m, riêng khu vực gần tâm bão sóng cao 7-9m, biển động dữ dội. Tàu thuyền qua khu vực này có nguy cơ cao chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Tại vùng biển Nam Bộ và khu vực ngoài khơi TPHCM, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng cao 3-6m, biển động mạnh.

Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc có gió Đông Bắc cấp 4-5, giật cấp 6-7; sóng cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Cả hai khu vực đều có mưa rào và dông vài nơi; trong dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.