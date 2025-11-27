Rượt đuổi nghẹt thở, PSG hạ gục Tottenham trong trận cầu 8 bàn thắng

PSG tiếp đón Tottenham trên sân nhà Công viên các Hoàng tử ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League. Đoàn quân của HLV Luis Enrique đã gây sức ép lớn ngay sau tiếng còi khai cuộc và liên tiếp tạo ra cơ hội nguy hiểm.

Vitinha lập cú hat-trick giúp PSG giành chiến thắng 5-3 trước Tottenham (Ảnh: Getty).

Thế nhưng, trong thế trận ấy, Tottenham mới là đội bóng mở tỷ số. Phút 35, từ quả tạt bóng bên cánh trái, Kolo Muani đã đánh đầu chuyền cho Richarlison. Cầu thủ người Brazil dễ dàng dứt điểm cận thành tung lưới PSG.

Sau bàn thua, PSG càng dồn lên tấn công mạnh mẽ. Tới phút 43, họ đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1 sau cú dứt điểm đẹp mắt của Vitinha ở cự ly chừng 25m. Thủ môn Vicario chỉ biết đứng yên nhìn bóng bay vào lưới.

Sang hiệp 2, trận đấu càng diễn ra hấp dẫn hơn. Ngay ở phút 49, Tottenham đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Sau khi hậu vệ PSG phá bóng ngay sát vạch vôi, Kolo Muani đã thực hiện cú vô lê tung lưới đối thủ.

Tuy nhiên, PSG cũng nhanh chóng có bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 53. Thêm một lần, Vitinha ghi danh lên bảng tỷ số với pha dứt điểm chân trái ngay sát vòng cấm. Tới phút 59, Fabian Ruiz đã tận dụng rất tốt sai lầm mất bóng của hậu vệ Tottenham ở sân nhà để nâng tỷ số lên 3-2 cho PSG.

Tottenham vẫn thất bại dù ghi tới 3 bàn vào lưới PSG (Ảnh: Getty).

Chưa dừng lại ở đó, phút 69, trung vệ Pacho đã nhanh chân dứt điểm rất nhanh từ tình huống phạt góc, nâng tỷ số lên 4-2 cho PSG. Phút 72, Kolo Muani đã rút ngắn tỷ số xuống 3-4 cho Tottenham.

Dù vậy, hy vọng của đội khách nhanh chóng bị dập tắt. Phút 76, trong ngày thi đấu tuyệt vời, Vitinha đã hoàn tất cú hat-trick từ chấm phạt đền, ấn định chiến thắng 5-3 cho PSG.

Với kết quả này, PSG đã vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 12 điểm. Trong khi đó, Tottenham xếp thứ 16 với 8 điểm.

Đội hình thi đấu PSG vs Tottenham

PSG: Chevalier, Mendes, Pacho, Marquinhos, Zaire-Emery, Ruiz, Vitinha, Neves, Kvaratskhelia, Ndjantou, Barcola

Tottenham: Vicario, Porro, Simon, Van den Ven, Romero, Spence, Bentancur, Bergvall, Sarr, Richarlison, Kolo Muani