Lũ dâng cao lần 3, Huế tiếp tục ngập lụt sạt lở

Sáng 3/11, ông Hồ Ngọc Minh, sinh sống tại làng Vân Dương, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, cho biết từ chiều 2/11, khu vực dân cư vùng thấp trũng ở dọc bờ sông Như Ý đã có nhiều nhà bị nước lũ tràn vào.

Riêng nhà ông Minh có cốt nền cao hơn nên nước mới ngập tới khu vực sân, toàn bộ khu vực bị cắt điện trở lại.

Nước lũ lên nhanh, gây ngập lụt lần thứ 3 ở thành phố Huế (Ảnh: Cao Tiến).

Theo ông Minh, trong 2 đợt lũ trước đó, nước dâng cao gây ngập nhà của gia đình 1-1,4m, kéo dài nhiều ngày liên tục. Nước vừa hạ xuống, chưa kịp dọn dẹp vệ sinh xong, giờ dâng cao trở lại khiến người dân không khỏi ngao ngán.

Mưa lớn kéo dài cũng gây sạt lở tại nhiều khu vực miền núi, ven sông của thành phố Huế, đe dọa hàng trăm hộ dân và các công trình hạ tầng giao thông.

Cầu dân sinh tại xã miền núi Khe Tre bị sụp mố, phương tiện không thể đi lại (Ảnh: UBND xã Khe Tre).

Theo UBND xã Khe Tre, sáng nay, mưa lũ đã cuốn trôi đất, làm sụp mố cầu Phú Mậu tại thôn Xuân Phú, gây chia cắt khu dân cư xung quanh. Các phương tiện phải di chuyển vào khu vực thác Trượt để ra cao tốc La Sơn - Hòa Liên hoặc qua cầu Hương Hòa với khoảng cách xa hơn.

Trước đó, vào ngày 2/11, UBND xã Khe Tre đã di dời 150 hộ dân với 400 nhân khẩu trước nguy cơ sạt lở đất tiếp diễn dọc bờ sông Khe Tre, trong đó 6 hộ có nhà cửa nguy cơ sụp đổ cao.

Cùng ngày, UBND xã Long Quảng đã phải sơ tán khẩn cấp 6 hộ dân với 21 nhân khẩu khi phát hiện vệt nứt lớn, hở rộng hơn 1m và kéo dài khoảng 50m trên quả đồi tại thôn K'Long.

Theo lãnh đạo UBND xã Long Quảng, khu vực nói trên có địa hình đồi núi cao, người dân mở đường lâm sinh nên khi có mưa lớn nước chảy mạnh, gây nguy cơ sạt trượt đất.

Tại xã A Lưới 2, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây sạt lở taluy âm tuyến đường dẫn vào lòng hồ thủy điện A Lưới, đoạn qua địa bàn thôn Âr Bả, với chiều dài gần 10m.

Ông Phan Duy Khanh, Chủ tịch UBND xã A Lưới 2, cho biết điểm sạt lở không có khu dân cư, cơ quan chức năng đang theo dõi sát tình hình.

Đến sáng nay, taluy dương khu vực đèo Kim Quy, tại km48+700 trên tuyến Quốc lộ 49 nối trung tâm thành phố Huế với các xã miền núi A Lưới bị sạt lở, khiến giao thông bị gián đoạn tạm thời.

Nhiều nhà của dân bên dòng Khe Tre, thượng nguồn sông Hương, có nguy cơ sụp đổ rất cao (Ảnh: Quang Tiến).

Theo Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế, trong 3 giờ qua, trên địa bàn có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực xã A Lưới 1-5, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Lộc An, Phú Lộc đã có mưa rất to và đặc biệt to.

Tổng lượng mưa trong khoảng thời gian 4h-7h ngày 3/11 tại Hồng Trung 75mm, Tà Lương 80mm, A Lưới 111mm.

Cơ quan chức năng dự báo trong 3 giờ tới, trên toàn thành phố Huế có mưa to, mưa rất to, riêng các khu vực nêu trên có mưa đặc biệt to.

Tổng lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm; riêng các xã A Lưới 1-5, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Lộc An, Phú Lộc và Chân Mây - Lăng Cô 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Mưa có cường suất trên 50mm/h có nguy cơ gây ra lũ quét, sạt lở đất đá ở vùng đồi núi; ngập lụt ở vùng thấp trũng toàn bộ khu vực huyện Quảng Điền cũ và hạ du sông Bồ,... ngập úng đô thị diện rộng tại các xã/phường khu vực trung tâm thành phố.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế, do khu vực đầu nguồn xảy ra mưa lớn, lượng nước đổ về các hồ thủy điện Hương Điền, Bình Điền nhiều thời điểm trên 5.000m3/s, buộc phải điều tiết về hạ du.

Hiện tại, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long ở mức 3,54m, dưới báo động 3 là 0,04m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt 4,5m, ngang báo động 3.

Cơ quan chức năng dự báo nước trên sông Hương, sông Bồ sẽ vượt mức báo động 3 trong ngày hôm nay.