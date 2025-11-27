Cục CSGT nêu nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn khiến 4 người chết ở Lạng Sơn

Liên quan tới vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và ô tô con làm 4 người tử vong và 2 người bị thương xảy ra tại tỉnh Lạng Sơn chiều 26/11, đêm muộn cùng ngày Cục CSGT (Bộ Công an) đã có đánh giá sơ bộ nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ việc.

Cụ thể theo Cục CSGT, vào khoảng 13h30 ngày 26/11, tại km42+600 quốc lộ 1 thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe đầu kéo biển số 98E-000.xx, kéo sơ-mi rơ-moóc biển số 98R-013.xx với ô tô con biển số 19A-483.xx.

Khoảnh khắc chiếc ô tô con 7 chỗ lấn làn, tông trực diện vào xe đầu kéo (Ảnh: Cắt từ clip).

Vụ tai nạn đã khiến 4 người tử vong tại hiện trường (3 nam, 1 nữ), 2 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Cục CSGT cho biết, người điều khiển ô tô con hoàn toàn có lỗi trong vụ tai nạn giao thông trên. Tài xế đã vi phạm quy tắc giao thông, đi sai phần đường dẫn tới va chạm với xe đầu kéo, tài xế ô tô con tự gây thiệt hại về sức khỏe, tài sản của mình và gây thiệt hại tài sản của người tham gia giao thông khác.

"Lái xe đầu kéo di chuyển ở chiều đường ngược lại và bị va chạm, tài xế không có lỗi, việc va chạm với ô tô con được xem là trường hợp bất khả kháng", vị đại diện Cục CSGT nêu rõ.

Xe 7 chỗ vỡ toác một bên thân, 6 người ngồi trong xe thương vong (Ảnh: Báo và Đài PTTH Lạng Sơn).

Cũng theo Cục CSGT, căn cứ quy định của pháp luật dân sự về bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra như sau: Người lái xe đầu kéo không phải bồi thường thiệt hại.

Ngoài ra, người điều khiển ô tô con phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản do hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của mình gây ra.

Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lái xe Lại Quang Nhân (tài xế ô tô con) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.