Lũ bùn tràn vào nhà như thác, công an leo rào gọi dân đi sơ tán

Mưa lớn kéo dài đến ngày 3/11 khiến nhiều xã vùng cao và trung tâm thành phố Đà Nẵng nước lũ dâng cao trở lại.

Tại xã Thạnh Mỹ, sạt lở đất khiến lũ bùn tràn vào nhà 3 hộ dân tại tổ 5, thôn Thạnh Mỹ 2. Trong đêm chính quyền phải cắt cử lực lượng huy động dân sơ tán khẩn cấp.

Bùn bám dày đặc sau khi nước tràn qua nhà dân ở Thạnh Mỹ (Ảnh: Minh Tâm).

Do mưa lớn vào thời gian người dân đang ngủ, khóa kín cửa nên cán bộ phải leo tường rào gọi từng gia đình đi ra khỏi nơi nguy hiểm.

Rất may các hộ dân được đưa tới nơi an toàn kịp thời, không có thiệt hại về người.

Tại xã Thăng Trường, do mưa lớn, nước chảy xiết làm sạt lở nhà của 5 hộ dân và đường liên thôn. Đồn Biên phòng Bình Minh nhanh chóng cử 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng công an, quân đội địa phương giúp nhân dân khắc phục hậu quả.

Đất đá theo mưa tràn vào nhà dân (Ảnh: Minh Tâm).

Trong khi đó trên tuyến quốc lộ 14B đoạn qua địa bàn xã Hà Nha, mưa lớn gây sạt lở đất đá tràn ra đường, ách tắc giao thông. Ban chỉ huy Quân sự xã đã huy động lực lượng, xe cơ giới dọn dẹp để đảm bảo giao thông được thông suốt.

Đến trưa 3/11, thời tiết tại thành phố Đà Nẵng giảm mưa, nước lũ đã rút dần ở nhiều nơi.

Mưa lớn gây sạt lở đường liên thôn thuộc xã Thăng Trường (Ảnh: A Núi).

Ghi nhận tại các khu dân cư đường Mẹ Suốt, nước đã rút, người dân trở về nhà dọn dẹp vệ sinh. Tuy nhiên chính quyền địa phương vẫn khuyến cáo chưa nên hạ đồ đạc xuống thấp vì dự báo mưa lớn vẫn còn diễn biến phức tạp.