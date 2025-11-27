Tài xế ô tô con vượt ẩu, suýt gây tai nạn với xe đi đúng làn đường

Đêm 26/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ vừa lập biên bản xử phạt với anh H.Q.T. (SN 1992, trú tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) do có hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt.

Với vi phạm trên, anh T. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh tài xế T. điều khiển ô tô vượt ẩu, suýt gây tai nạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Cục CSGT, ngày 19/11, cảnh sát tiếp nhận phản ánh từ người dân về một tài xế ô tô vượt xe không đúng quy định, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông khác. Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ sau đó đã làm rõ vụ việc.

Cụ thể, vào lúc 17h37 ngày 13/11, tại đường 12B thuộc xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ, anh T. điều khiển ô tô biển số 28A-066.xx có hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt (đoạn đường cong, khuất tầm nhìn).

Theo Cục CSGT, hành vi của anh T. rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao.