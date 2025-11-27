Tổng thống Putin: Căn cứ của Nga tại Kyrgyzstan là trụ cột ổn định khu vực

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Kyrgyzstan Sadyr Japarov trong buổi ký kết các thỏa thuận hôm 26/11 (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến hợp tác an ninh. Căn cứ quân sự thống nhất của Nga tại Kyrgyzstan là một yếu tố quan trọng đối với sự ổn định trong khu vực", nhà lãnh đạo Nga nói.

Tổng thống Nga lưu ý rằng Moscow và Bishkek thống nhất lập trường trong các tổ chức quốc tế như Liên minh Kinh tế Á-Âu, Tổ chức An ninh Tập thể (CSTO), Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (SNG) và Liên hợp quốc.

"Chúng tôi quyết tâm hợp tác chặt chẽ trong nhiệm kỳ Chủ tịch Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) của Kyrgyzstan, mà nước này đã đảm nhiệm vào tháng 9", ông Putin nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Nga nói thêm: "Hôm nay, chúng ta sẽ có cơ hội thảo luận kỹ lưỡng toàn bộ chương trình nghị sự song phương đa phương và đặt ra các hướng dẫn để làm sâu sắc hơn nữa hợp tác toàn diện giữa hai nước".

Căn cứ quân sự của Nga tại Kyrgyzstan, một phần của Lực lượng Triển khai lực lượng phản ứng nhanh tập thể, tham gia vào các nỗ lực đảm bảo an ninh không phận tại các quốc gia thành viên CSTO.

Tổng thống Putin đến thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan trong ngày 25/11 để thực hiện chuyến thăm quan trọng tới nước này.

Trong chuyến thăm lần này, ông Putin ca ngợi "quan hệ đối tác chiến lược" khi Nga và Kyrgyzstan chuẩn bị ký kết gói thỏa thuận quan trọng bao gồm các lĩnh vực thương mại, kinh tế, giáo dục và di cư.

Phát biểu tại cuộc gặp với Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov tại Bishkek, ông Putin cho biết đã sẵn sàng một "tuyên bố chính sách chung" để ký kết, vạch ra các ưu tiên nhằm tăng cường hơn nữa liên minh và quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

"Chương trình nghị sự cho các cuộc hội đàm của chúng tôi khá rộng", ông Putin nói, đồng thời lưu ý rằng các văn kiện liên chính phủ đại diện cho "các mục tiêu chính" để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Tổng thống Putin nói thêm rằng Nga coi trọng mối quan hệ với Kyrgyzstan, nhấn mạnh rằng quan hệ song phương tiếp tục phát triển "dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và cân nhắc lợi ích của nhau".

“Tôi và các đồng nghiệp rất vui mừng được đến Kyrgyzstan thân thiện”, ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng chuyến thăm diễn ra trước thềm cuộc họp của Hội đồng An ninh Tập thể thuộc CSTO.

Moscow, Bishkek chủ yếu giao dịch bằng đồng nội tệ. Tổng thống Putin cũng lưu ý rằng Nga và Kyrgyzstan thực hiện khoảng 97% các khoản thanh toán bằng đồng nội tệ của mình.

Nga là đối tác thương mại và kinh tế hàng đầu của Kyrgyzstan. Năm ngoái, kim ngạch thương mại đã tăng 13,6% lên mức kỷ lục 4,1 tỷ USD. Con số này cũng tăng thêm 17% từ tháng 1 đến tháng 9.

Trong khi đó, số lượng công ty Nga tại Kyrgyzstan đã tăng lên 1.800 vào năm ngoái.