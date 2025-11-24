Biển Đông sắp đón bão số 15, hướng về đất liền Nam Bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 24/11, có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines.

Lúc 8h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines với cường độ cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h và có xu hướng mạnh lên.

Dự báo đến rạng sáng 26/11, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão và di chuyển vào phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông, là cơn bão số 15 trong năm.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Dự báo đường đi của bão sẽ hướng về phía Nam Trung Bộ và Nam Bộ nước ta.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của bão số 15, từ chiều tối 25/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m. Biển động mạnh.

Cảnh báo trong khoảng đêm 26-28/11, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng chiều và đêm 24/11, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến không mưa, từ ngày 25/11 trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, từ ngày 25/11 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ C.