Chú trâu mắc kẹt 6 ngày trên mái nhà ở rốn lũ Hoà Thịnh được giải cứu

Sau 6 ngày mắc kẹt trên mái nhà do lũ dữ, một chú trâu tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Phú Yên cũ (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk) đã được giải cứu thành công vào sáng 25/11, nhờ sự hỗ trợ của lực lượng quân đội và người dân địa phương.

Cơn "đại hồng thủy" vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản, đặc biệt là gia súc, gia cầm của người dân. Trong số đó, một chú trâu đã may mắn sống sót nhưng bị mắc kẹt trên mái nhà của bà Phan Thị Điệp (65 tuổi, thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh) gần một tuần.

Bà Điệp chia sẻ: “Khi trở về nhà sau lũ, tôi thấy trâu đứng trên mái nhà. Ban đầu tôi lo sợ nhà sập, nhưng sau đó lại thấy thương nó. Nó đã chịu đói, chịu khát mấy ngày liền, tôi sợ nó sẽ chết mất nếu không được đưa xuống sớm”.

Gia đình bà đã cung cấp rơm và nước để tiếp tế cho chú trâu trong thời gian chờ đợi cứu hộ.

Mặc dù gia đình bà Điệp đã đăng tin lên mạng xã hội để tìm chủ, nhưng sau gần một tuần, chú trâu vẫn chưa có người đến nhận.

Chiều 24/11, phóng viên Dân trí đã tiếp cận hiện trường, ghi nhận chú trâu trong tình trạng mệt mỏi, ánh mắt đượm buồn. Ngay lập tức, phóng viên đã liên hệ với quân đội để tìm phương án giải cứu. Trong đêm, quân đội đã phối hợp với chính quyền và trưởng thôn để tìm chủ của chú trâu.

Sáng 25/11, các chiến sĩ thuộc Sư đoàn 315, Quân khu 5, cùng với chủ trâu là ông Nguyễn Xuân Hội (48 tuổi, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh), đã có mặt tại nhà bà Điệp để tiến hành giải cứu.

Phương án ban đầu là dùng xe thùng, nhưng do đường vào nhà hẹp, không thể tiếp cận, nên các chiến sĩ đã quyết định xếp những cuộn rơm chồng lên nhau tạo thành lối đi để dẫn trâu xuống.

Sau gần 20 phút nỗ lực, chú trâu đã được đưa xuống mặt đất an toàn.

Chú trâu mệt mỏi do gần một tuần mắc kẹt trên mái nhà người dân ở xã Hòa Thịnh.

Ông Nguyễn Xuân Hội không giấu được niềm xúc động khi gặp lại chú trâu của mình. "Khi hay tin trâu nhà còn sống, tôi mừng rơi nước mắt vì đây là tài sản cơ nghiệp của cả gia đình. Cả đàn bò trong nhà cũng đã chết sạch, không còn gì nữa", ông Hội nghẹn ngào chia sẻ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các chiến sĩ Sư đoàn 315.

Ngay sau khi được giải cứu, chú trâu đã vội vã gặm những cây cỏ non trong vườn, xoa dịu cơn đói và rét sau nhiều ngày vật lộn với lũ dữ.

Trên chân chú trâu vẫn còn những vết thương rỉ máu, minh chứng cho cuộc chiến sinh tử trong trận lũ vừa qua.

Ông Nguyễn Xuân Hội đã nắm chặt tay bà Điệp, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến người đã cưu mang chú trâu của mình trong những ngày khó khăn.

Sau khi hoàn tất việc giải cứu, các chiến sĩ Sư đoàn 315 tiếp tục hỗ trợ bà Điệp dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả sau lũ. Sư đoàn 315, Quân khu 5 đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại xã Hòa Thịnh từ ngày 21/11.

Theo thống kê, toàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 63 người chết và 8 người mất tích, hơn 150.000 ngôi nhà bị ngập sâu, cùng với hơn 120 căn nhà bị sập hoặc hư hỏng hoàn toàn. Hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi bị tàn phá nghiêm trọng. Ước tính, khoảng 3,2 triệu gia súc, gia cầm đã chết trong đợt lũ này.