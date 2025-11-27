Liverpool thua đậm PSV Eindhoven, Atletico thắng kịch tính Inter Milan

Liverpool bước vào trận đấu với PSV Eindhoven ở vòng 5 Champions League diễn ra vào rạng sáng nay (27/11, giờ Việt Nam) với tâm thế phải thắng khi được chơi trên sân nhà Anfield, nhưng những gì diễn ra trên sân lại trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng từ người hâm mộ.

Virgil van Dijk có pha dùng tay chơi bóng khiến đội nhà bị thổi phạt đền ở phút thứ 5 (Ảnh: Getty).

Ngay phút thứ 5, đoàn quân của HLV Arne Slot đã bị thổi phạt đền khi trung vệ Van Dijk dùng tay cản bóng một cách lộ liễu trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Ivan Perisic không mắc sai lầm nào để mở tỷ số cho đội khách.

Dù vậy, ở phút 16, sau nỗ lực tấn công ở trung lộ, Liverpool đã có bàn gỡ hoà 1-1 nhờ pha đá bồi của Dominik Szoboszlai trong vòng cấm. Bàn gỡ hoà giúp đội chủ nhà lấy lại tinh thần và tạo ra sức ép lớn trước đội khách trong thời gian còn lại của hiệp 1, nhưng vẫn không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, hàng phòng ngự của đội chủ nhà lại tái hiện những sai lầm "chết người" như ở đầu hiệp 1. Phút 56, Mauro Junior có pha qua người khéo léo ở giữa sân trước khi dốc bóng rồi tung đường chuyền tinh tế để cho Guus Til dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-1 cho PSV Eindhoven.

Các cầu thủ Liverpool với vẻ mặt thất vọng sau khi để thủng lưới liên tiếp (Ảnh: Getty).

Bị dẫn bàn, đội chủ sân Anfield buộc phải dâng cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn gỡ hoà. Trong khi hàng tấn công gặp bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương thì hàng phòng ngự lại liên tiếp mắc lỗi.

Phút 73, Pepi tận dụng sai lầm của Konate để dứt điểm nhưng bóng trúng cột dọc, dù vậy Couhaib Driouech vẫn kịp đá bồi để giúp đội khách vượt lên dẫn trước hai bàn.

Đến phút bù giờ 90+1, Couhaib Driouech tiếp tục làm tung lưới thủ thành Mamardashvilli để ấn định tỷ số chung cuộc 4-1 cho PSV Eindhoven. Trận thua cho thấy Liverpool đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sự tập trung và khả năng áp đặt trận đấu, đồng thời đặt ra dấu hỏi lớn về việc phong độ sa sút trên mọi đầu trường ở mùa này.

Ở trận đấu giữa Atletico Madrid và Inter Milan cũng diễn ra vào rạng sáng 27/11 đã chứng kiến một chiến thắng kịch tính của đội chủ nhà. Inter Milan nhập cuộc đầy hứng khởi và tạo ra hai cơ hội nguy hiểm ngay từ đầu trận đều đến từ tiền vệ Dimarco, nhưng một pha thì không thắng được thủ thành Juan Musso, một pha thì đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút thứ 9, đội chủ nhà bất ngờ có được bàn mở tỷ số trước. Từ tình huống để mất bóng giữa sân giúp Atletico Madrid phản công nhanh bên cánh phải trước khi đường căng ngang của Simeone bị hậu vệ đội khách phá ra, dù vậy Julian Avares vẫn kịp thời lao vào dứt điểm làm tung lưới thủ thành Yann Sommer.

Ban đầu bàn thắng bị trọng tài từ chối khi cho rằng có lỗi để bóng chạm tay của Barrios trước đó, nhưng VAR đã vào cuộc để công nhận bàn thắng của đội chủ nhà. Rất nhiều cơ hội tiếp tục được cả hai đội tạo ra trong những phút còn lại của hiệp 1 nhưng tỷ số 1-0 được giữ nguyên trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao.

Bước sang hiệp 2, dù cú sút của Nicolo Barella bị xà ngang từ chối ở phút 46, tiền vệ Piotr Zielinski đã gỡ hòa 1-1 ở phút 54 bằng một pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm.

Atletico Madrid thắng kịch tính Inter Milan nhờ pha lập công của Jose Maria Gimenez ở phút bù giờ (Ảnh: Reuters).

Trận đấu càng trở nên hấp dẫn và kịch tính trong nửa cuối của hiệp 2, khi thủ thành Yann Sommer từ chối bàn thắng của Antonio Griezmann ở phút 77 sau pha dứt điểm từ cự ly gần. Đến phút bù giờ 90+3, từ quả phạt góc, Jose Maria Gimenez bật cao đánh đầu ghi bàn thắng quyết định, ấn định chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 2-1 cho Atletico Madrid.

Sau 5 vòng đấu, ngôi đầu bảng thuộc về Arsenal sau khi đội chủ sân Emirates đánh bại Bayern Munich với tỷ số 3-1 và trở thành đội duy nhất toàn thắng cả 5 trận.