Bão Koto đạt cực đại cấp 12, ven biển Đà Nẵng - Lâm Đồng có mưa

Bão có thể suy yếu trước khi vào đất liền

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 4h ngày 27/11, bão số 15 (tên quốc tế Koto) cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Đến rạng sáng 28/11, bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Tây Bắc với cường độ cấp 12, giật cấp 15, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng suy yếu.

Từ 29-30/11, bão Koto di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó là Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Đến 4h ngày 30/11, bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cường độ giảm còn cấp 10, giật cấp 13.

Hướng di chuyển của bão Koto (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm với tốc độ 3-5km/h và cường độ suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão Koto khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m; biển động dữ dội.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo Đài Khí tượng Nhật Bản, bão Koto đang trong giai đoạn mạnh nhất với sức gió khoảng 126km/h và sẽ duy trì mức này đến chiều tối 28/11.

Đài Hong Kong dự báo bão đang đạt cực đại 120km/h, sau đó giảm còn 105km/h khi chếch lên phía Bắc.

Ngày 26/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ra công điện yêu cầu các địa phương từ Quảng Trị đến Lâm Đồng theo dõi sát diễn biến bão, thông báo cho tàu thuyền biết hướng di chuyển và vùng nguy hiểm để chủ động phòng tránh; đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu nạn khi cần thiết.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Đăk Lăk đã hạ mực nước hồ chứa để đón lũ, dành dung tích cắt lũ cho hạ du.

Để sẵn sàng ứng phó với bão số 15, quân đội huy động hơn 267.000 cán bộ, chiến sĩ cùng gần 6.700 phương tiện các loại, trong đó có 6 máy bay trực thăng, sẵn sàng ứng phó.

Hai kịch bản của bão Koto

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nhận định từ ngày 28/11, Koto di chuyển chậm, chỉ 5-10km/h, nên thời gian tồn tại có thể kéo dài đến đầu tháng 12.

Bão sẽ bắt đầu chịu tác động của không khí lạnh và suy yếu từ chiều 29/11.

Theo ông Lâm, khi bão tới kinh tuyến 113, cách bờ Gia Lai - Khánh Hòa khoảng 500km, với xác suất 80% sẽ đổi hướng Bắc, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp và trôi dần về đất liền các tỉnh miền Trung.

Kịch bản thứ hai, với xác suất 20%, bão không đổi hướng mà tiếp tục đi thẳng vào khu vực Gia Lai - Khánh Hòa. Cường độ mạnh nhất trên vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 11, giật cấp 13, sau đó giảm xuống cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới khi tiến về đất liền.

Với cả 2 kịch bản này, từ ngày 29/11, ven biển Đà Nẵng - Lâm Đồng đều có mưa nhưng không đạt mức cực đoan như đợt mưa giữa tháng 11.