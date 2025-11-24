Nữ tài xế yêu cầu CSGT "test" máy đo trước khi thổi nồng độ cồn

Ghi nhận của phóng viên Dân trí chiều 24/11, Tổ công tác gồm 6 cán bộ chiến sĩ thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn tại nút giao Đê La Thanh - Giảng Võ.

Cảnh sát cho biết, khung giờ từ 12h30 tới 14h30 được đánh giá là thời gian có nhiều diễn biến vi phạm phức tạp về nồng độ cồn.

Chiều nay, cảnh sát tiến hành kiểm tra nồng độ cồn với nhiều nữ tài xế ô tô và xe máy.

Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ trong khoảng 30 phút làm nhiệm vụ, cảnh sát đã phát hiện hàng loạt trường hợp vi phạm.

Đơn cử, lúc 14h tổ công tác phát hiện anh Đ.V.T. (quê Hưng Yên) điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,305mg/lít khí thở. Nam tài xế cho biết buổi trưa có uống 2 cốc bia, đang trên đường về nhà thì bị cảnh sát xử lý.

Anh T. bị cảnh sát lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe và bị tạm giữ phương tiện đến 7 ngày làm việc.

Trường hợp ông N.H.D. (50 tuổi, quê Thanh Hóa) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,046mg/lít khí thở. Ông D. cho biết trưa nay ông có ngồi uống bia với vợ. "Hôm nay vợ tôi nấu cơm trưa và gọi tôi về ăn cơm, uống bia cùng. Tôi cũng chưa nắm được mức xử phạt, mong các đồng chí bỏ qua cho tôi", ông D. nói.

Khoảng 30 phút sau, tổ công tác phát hiện một phụ nữ điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu nữ tài xế dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, khi làm việc với tổ công tác, chị này ngay lập tức yêu cầu cán bộ cảnh sát giao thông tự thổi vào máy đo nồng độ cồn trước sau đó mới chấp nhận thổi.

Cán bộ trong tổ công tác sau đó đã thổi vào máy đo nồng độ cồn trước sự chứng kiến của người lái xe máy. Kết quả, máy đo nồng độ cồn thông báo không phát hiện vi phạm. Sau đó, qua kiểm tra, nữ tài xế xe máy này cũng không có nồng độ cồn.

Chị này cho hay, do bản thân từng xem nhiều clip trên mạng về việc nghi vấn có máy đo nồng độ cồn giả nên mới yêu cầu cán bộ cảnh sát giao thông "test" máy đo.

Đại úy Đào Duy Tân, cán bộ tổ công tác cho biết, các trang thiết bị nghiệp vụ lực lượng cảnh sát giao thông sử dụng đều được dán tem kiểm định và còn trong thời hạn sử dụng. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẵn sàng thử độ chính xác của máy trước nếu người dân yêu cầu.

"Không chỉ đợi người dân yêu cầu, mỗi khi kiểm soát nồng độ cồn, chúng tôi cũng đều tự thổi vào máy đo cho các tài xế xem, sau đó cảnh sát mới tiến hành đo nồng độ cồn với các lái xe. Việc này đảm bảo tính khách quan và minh bạch trong quá trình làm nhiệm vụ", vị Đại úy cảnh sát giao thông nói thêm.

Chiều nay CSGT cũng kiểm tra nồng độ cồn với nhiều tài xế xe ôm công nghệ và không phát hiện trường hợp vi phạm nào.