Bộ đội khẩn trương nối 2 đoạn đê vỡ, ứng phó bão Koto

Theo UBND tỉnh Gia Lai, đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn tỉnh có 3 người tử vong và 3 người bị thương; 103 nhà sập hoàn toàn; một số điểm giao thông, công trình đê, kè bị hư hỏng. Đặc biệt tại xã Tuy Phước nước lũ lớn làm vỡ đoạn đê Luật Lễ (thôn Luật Lễ) dài khoảng 40m và đê sông Hà Thanh (thôn Vân Hội 1) dài hơn 90m;…

Ước thiệt hại sơ bộ của tỉnh Gia Lai khoảng 1.500 tỷ đồng.

Trong 2 ngày 25 và 26/11, giữa vùng hạ du sông Hà Thanh (tỉnh Gia Lai) còn ngổn ngang sau lũ lịch sử, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 thuộc Quân khu 5 (đóng tại phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) cùng lực lượng tại chỗ miệt mài chạy đua khắc phục tạm 2 đoạn đê bị vỡ trong đợt lũ vừa qua.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, tuyến đê sông Hà Thanh (thôn Vân Hội) đã bị vỡ khoảng 100m, gây ngập sâu và cô lập nhiều khu dân cư.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, đê Luật Lễ (thôn Luật Lễ) bị vỡ khoảng 40m. Hai tuyến đê xung yếu trên bị vỡ đã khiến nước lũ tràn xuống các khu dân cư sau đê, gây ngập úng diện rộng, ảnh hưởng đến hàng nghìn nhà dân.

Thượng tá Dương Tiến Đoàn, Phó Chính ủy Lữ đoàn 573, Quân khu 5, cho biết đơn vị đang duy trì hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác khắc phục hậu quả lũ, ứng phó với diễn biến mới mưa bão tại phía Đông tỉnh Gia Lai.

“Khối lượng công việc còn rất nhiều nhưng đây là trách nhiệm của quân đội trong thời bình. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị quyết tâm hoàn thành việc khắc phục 2 tuyến đê nhanh nhất có thể, khi nào xong mới rút quân”, Thượng tá Đoàn chia sẻ.

Đê Luật Lễ bị lũ đánh vỡ, nước đổ ồ ạt nhấn chìm, cuốn trôi nhiều tài sản của gia đình ông Lê Văn Tạo (60 tuổi, trú đội 3, thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước).

“Khoảng 2h30 ngày 19/11, tôi đang ngủ nghe tiếng nổ rất lớn, bật dậy thì nước đổ như thác, cả gia đình rất lo lắng chạy lên gác lửng căn nhà tránh lũ. Không lâu sau, lực lượng cứu hộ đến giải cứu người dân ở khu vực bị ngập sâu”, ông Tạo kể.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ, chuẩn bị ứng phó với thiên tai trong thời gian đến, UBND tỉnh Gia Lai có công điện yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các xã, phường tập trung triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ cấp bách.

Khẩn trương tổ chức khắc phục các tuyến đê Luật Lễ, Hà Thanh (xã Tuy Phước) và các công trình thủy lợi bị hư hỏng do mưa bão; bảo đảm an toàn cho các đợt mưa, bão sắp tới và phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ 2025-2026 (Ảnh: Công Sơn).

Tranh thủ lúc nắng ráo, công tác khắc phục tạm thời đê Luật Lễ và Hà Thanh được triển khai với tinh thần rất khẩn trương.

Lực lượng dân quân tự vệ địa phương được huy động gia cố tạm thời 2 đoạn đê sông Hà Thanh bị vỡ.

Nhiều xe tải, máy đào được huy động gia cố 2 đoạn đê xong sớm nhất để ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của mưa bão trong những ngày tới có thể ảnh hưởng tới địa bàn tỉnh Gia Lai.

Vị trí khu vực đê qua thôn Luật Lễ và Vân Hội 1 (xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) bị vỡ do đợt lũ vừa qua (Ảnh: Google Maps).