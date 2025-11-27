Nga giận dữ vì vụ rò rỉ cuộc điện đàm về Ukraine

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (trái) và trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Yuri Ushakov (Ảnh: NBC).

Hãng tin Bloomberg News đã công bố bản ghi được cho là của cuộc điện đàm ngày 14/10, trong đó đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã đưa ra lời khuyên cho trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Yuri Ushakov, về cách trình bày một kế hoạch hòa bình Ukraine cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bloomberg cũng tiết lộ bản ghi âm cuộc trao đổi được cho là giữa ông Ushanov và ông Kirill Dmitriev, người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF). Trong cuộc điện đàm, ông Dmitriev gợi ý cho ông Yuri Ushakov chuyển một dự thảo kế hoạch hòa bình của Nga cho Steve Witkoff, để phía Mỹ có thể chỉnh sửa và trình bày nó như kế hoạch hòa bình của riêng Washington.

Bloomberg cho biết họ đã xem xét đoạn ghi âm này nhưng không nói rõ làm thế nào họ có được nội dung của các cuộc trao đổi cực kỳ nhạy cảm giữa quan chức Mỹ và Nga.

Ông Ushakov nói rằng các cuộc trao đổi của ông với Witkoff không nhằm mục đích công bố và không nên bị rò rỉ.

“Đây là điều không thể chấp nhận được”, ông Ushakov nói với truyền thông Nga, đồng thời cho rằng vụ rò rỉ rõ ràng nhằm cản trở các cuộc thảo luận giữa Nga và Mỹ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Kommersant, ông Ushakov cho biết một số cuộc trao đổi của ông được thực hiện qua các kênh chính phủ mã hóa, vốn hiếm khi bị nghe lén và rò rỉ trừ khi có chủ ý từ một trong các bên.

“Có những cuộc trò chuyện qua WhatsApp mà, nói chung, ai đó có thể tìm cách nghe lén được”, ông Ushakov nói.

Ông loại trừ khả năng việc rò rỉ có thể xuất phát từ những người tham gia cuộc gọi và cho biết sẽ nêu vấn đề này với ông Witkoff.

Tổng giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), ông Kirill Dmitriev, một đặc phái viên đầu tư của Tổng thống Putin, cũng khẳng định thông tin Bloomberg đưa về cuộc gọi ngày 29/10 giữa ông và ông Ushakov là “giả”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng một số tổ chức truyền thông đang bị lợi dụng như một phần của cuộc chiến thông tin hỗn hợp nhằm chống lại Nga, với mục tiêu làm suy yếu quan hệ giữa Moscow và Washington.

Bloomberg hiện chưa bình luận về những chỉ trích từ phía Nga hoặc về cách họ có được các bản ghi âm.

Phóng viên hàng đầu của Kommersant chuyên theo dõi thông tin về Điện Kremlin, người đã phỏng vấn ông Ushakov, đặt tiêu đề cho bài viết của mình: “Ai đã gài bẫy Steve Witkoff”.

Vụ rò rỉ nội dung điện đàm đã làm dấy lên những lời kêu gọi ở Mỹ đòi sa thải Đặc phái viên Steve Witkoff.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng những lời kêu gọi này là nỗ lực phá hoại tiến trình mong manh hướng tới một thỏa thuận hòa bình tại Ukraine.

“Trước hết, không có gì quá đáng lo ngại trong chuyện này. Nếu chúng ta tạm gác lại việc chúng có đúng là thật hay không”, ông Peskov nói và nhắc lại chính Tổng thống Trump cũng đã gián tiếp lên tiếng bảo vệ ông Witkoff.

Ông nhấn mạnh: “Có thể các lời kêu gọi sa thải ông Witkoff chủ yếu nhằm mục đích phá hoại các nỗ lực hiện nay để đạt một giải pháp hòa bình ở Ukraine. Tất nhiên, sẽ có nhiều người không từ thủ đoạn nào để phá vỡ tiến trình này”.

Về phía Ukraine, khi được hỏi về tin đồn cho rằng kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất thực chất dựa trên một tài liệu của Nga, ông Oleksandr Bevz, Cố vấn của Trưởng Văn phòng Tổng thống Ukraine, nhấn mạnh rằng điều quan trọng đối với Kiev là Washington phải trình bày kế hoạch hòa bình như một sáng kiến của riêng mình.

“Điều quan trọng đối với chúng tôi là phía Mỹ định vị văn kiện này như quan điểm của riêng họ. Chúng tôi chỉ có thể phản ứng dựa trên cách văn kiện được trình bày và làm việc với nó. Đây là công việc xây dựng, tất cả những việc khác xảy ra bên ngoài quá trình ngoại giao”, ông cố vấn nói.