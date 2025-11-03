Từ Hà Tĩnh đến Quãng Ngãi có mưa to đến rất to

Thông tin được Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đưa ra sáng 3/11.

Lượng mưa ở khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Đà Nẵng phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Khu vực Hà Tĩnh, phía Bắc tỉnh Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Phía Nam tỉnh Nghệ An và phía Tây tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Lực lượng chức năng Đà Nẵng căng dây thừng làm điểm bám để tiến vào sâu trong khu dân cư đang bị ngập (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3; lũ trên sông Hương, sông Bồ dao động ở dưới mức báo động 3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Vu Gia xuống dần và ở mức trên báo động 3; sông Hương, sông Bồ, sông Thu Bồn xuống dưới mức báo động 3.

Ngày và đêm 3/11, vùng biển khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m; vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,5-3,5m.

Vùng biển từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Huế có gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên Biển Đông là cấp 2.

Sáng nay, vị trí tâm bão Kalmaegi vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc, 129,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ nhanh khoảng 30km/h.

Dự báo đến 1h ngày 4/11, vị trí tâm bão ở 10,8 độ Vĩ Bắc, 125,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines, có khả năng mạnh lên, sức gió cấp 12, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây, khoảng 20km/h.

1h ngày 5/11, vị trí tâm bão ở 11,5 độ Vĩ Bắc, 120,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây miền Trung Philippines; sức gió cấp 12, giật cấp 15 và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20-25km/h. Vùng nguy hiểm là vĩ tuyến 10-19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 117,0 độ Kinh Đông.

Đến 1h ngày 6/11, theo dự báo, vị trí tâm bão ở 12,5 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông và có khả năng mạnh thêm, sức gió cấp 13, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 20km/h. Vùng nguy hiểm thuộc vĩ tuyến 10-15 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông.