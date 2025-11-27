Giá vàng miếng SJC tăng 3 triệu đồng/lượng sau một ngày

Chốt phiên 26/11, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng rất mạnh 2,5-3 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng một ngày.

Vàng miếng SJC đang được giao dịch tại 151,4-153,4 triệu đồng/lượng. Giá bán ra chỉ còn cách đỉnh cũ 1,2 triệu đồng/lượng (154,6 triệu đồng/lượng) đã thiết lập trong ngày 21/10 trước đó.

Còn giá vàng nhẫn ở 149-151,3 triệu đồng/lượng, cách xa so với đỉnh cũ gần 9,2 triệu đồng/lượng. Một thương hiệu lớn thậm chí từng niêm yết mức 160,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay ở mức 4.165 USD/ounce, tăng 23,04 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá của Vietcombank, giá này tương đương 132,5 triệu đồng/lượng, đang rẻ hơn vàng trong nước gần 20 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco News, thị trường vàng đang chứng kiến ​​đà tăng mới khi giá vàng tăng trở lại trên 4.100 USD/ounce khi thị trường một lần nữa bắt đầu định giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường đang định giá 84% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Ông Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets, lưu ý rằng, đồng USD đang bị ảnh hưởng khi kỳ vọng về lãi suất giảm. “Vàng đang rất thuận lợi với kịch bản đồng USD đang bị kìm hãm. Ở mức 4.137 USD/ounce, kim loại quý này đã bắt đầu tăng giá và việc bứt phá bền vững trên 4.150 USD, và có thể tăng lên 4.200 USD/ounce nhanh hơn dự kiến", ông Aslam nhận định.