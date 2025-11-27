Bị CSGT phát hiện “có cồn” kịch khung, nam tài xế bỏ xe máy rời đi

Ghi nhận của phóng viên Dân trí đêm 26/11, Tổ công tác gồm 6 cán bộ chiến sĩ thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), làm nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn tại nút giao Hoàng Quốc Việt - Trần Cung. Ca công tác của cảnh sát kéo dài từ 20h đến 24h cùng ngày.

Cảnh sát cho biết, khung giờ từ 20h tới 24h được đánh giá là thời gian có nhiều diễn biến vi phạm phức tạp về nồng độ cồn.

Chỉ trong khoảng 30 phút làm nhiệm vụ, cảnh sát đã phát hiện hàng loạt trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung.

Đơn cử lúc 21h, tổ công tác phát hiện anh N.V.T. (SN 1975, trú tại TP Hà Nội) điều khiển xe máy chở theo một người đàn ông khác, cả hai có biểu hiện nghi vấn nên cảnh sát đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên khi phát hiện CSGT, anh T. đã điều khiển xe máy quay đầu bỏ chạy vào một cây xăng trên đường Trần Cung, nhằm né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Tổ công tác sau đó đã ghi hình sự việc, tiếp cận và yêu cầu anh T. chấp hành hiệu lệnh kiểm tra.

Sau khi vào chốt, anh T. tiếp tục từ chối việc kiểm tra nồng độ cồn của CSGT. Lực lượng chức năng phải mất 15 phút giải thích, nam tài xế này mới chấp hành việc đo nồng độ cồn.

Qua kiểm tra, anh T. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,521mg/lít khí thở - đây là mức vi phạm kịch khung về nồng độ cồn. Tổ công tác sau đó đã lập biên bản xử phạt với anh T. số tiền 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày làm việc.

Khoảng 10 phút sau, tổ công tác phát hiện tài xế N.V.T. (SN 1982, quê Ninh Bình) điều khiển xe máy BKS 29M1-604.xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,486mg/lít khí thở.

Trình bày với tổ công tác, anh T. cho biết bản thân làm nghề thợ xây, tối cùng ngày anh này có uống một cốc bia trong lúc ăn cơm nên trót vi phạm. Với vi phạm trên, anh T. sẽ bị xử phạt số tiền 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày làm việc.

Đáng chú ý, sau khi bị CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn kịch khung, anh T. đã không ký biên bản và bỏ phương tiện, rời khỏi chốt kiểm soát.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo khoản 4, Điều 62 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định, chưa cấp, đổi lại giấy phép lái xe với người vi phạm khi người đó chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, về giải quyết vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

"Chính vì vậy, người vi phạm sẽ không được cấp, đổi giấy phép lái xe nếu chưa thực hiện quyết định xử phạt, nộp phạt vi phạm hành chính. Nói cách khác, nếu người vi phạm có ý định bỏ xe, không nộp phạt thì cũng sẽ không được cấp, đổi giấy phép lái xe", vị đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Nhà chức trách khuyến cáo, khi tham gia giao thông, người dân cần chấp hành nghiêm các quy định về luật giao thông đường bộ. Khi vi phạm và bị lực lượng chức năng xử lý, xử phạt, người vi phạm cần chấp hành nghiêm các quyết định xử lý của cơ quan chức năng.

Trong ca làm việc đêm 26/11, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản xử lý 15 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn.