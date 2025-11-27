Con gái "rơi" của vua võ thuật Thành Long sống cô đơn và túng thiếu

Mới đây, truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) ghi lại hình ảnh Ngô Trác Lâm bán quần áo trên đường phố. Cô xuất hiện một mình, không có bạn đời đi cùng và từ chối trả lời các câu hỏi của phóng viên. Hình ảnh tự lực mưu sinh khiến nhiều người cho rằng Trác Lâm đã chia tay và hiện sống độc thân.

Hồi tháng 5, Ngô Trác Lâm bị bắt gặp xếp hàng nhận thực phẩm hỗ trợ tại Toronto (Canada). Theo tờ QQ, tên của cô được ghi trên sổ đăng ký của một trung tâm tiếp nhận người vô gia cư ở Bắc Mỹ hơn 400 ngày.

Ngô Trác Lâm và người bạn đời, Andi (Ảnh: HK01).

Truyền thông Hong Kong cho biết Trác Lâm sang Canada theo diện tị nạn dành cho cộng đồng LGBTQ+ (cộng đồng người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới). Cô thậm chí từ bỏ họ, cắt liên lạc với mẹ và thông báo: “Mẹ ngược đãi tôi, cha không thừa nhận, bạn gái đồng tính cũng bỏ rơi tôi”.

Ngô Trác Lâm (SN 1999) là kết quả của mối quan hệ ngoài luồng giữa Thành Long và Ngô Ỷ Lợi. Kể từ khi cô ra đời, Thành Long phủ nhận trách nhiệm và cho rằng bản thân bị “gài bẫy”. Ngô Ỷ Lợi nhiều lần chia sẻ rằng cô không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ tài tử trong việc nuôi con.

Về phía mình, Ngô Trác Lâm chưa từng gặp cha và khẳng định: “Về mặt huyết thống, ông ấy là bố tôi, nhưng trong những năm tôi trưởng thành, ông không phải người cha tốt”.

Ngô Trác Lâm sống không nhà cửa tại Canada (Ảnh: HK01).

Ngay từ nhỏ, Ngô Trác Lâm bị giới săn tin bám đuổi và chịu sự kỳ thị của bạn bè vì là “con rơi” của ngôi sao lớn. Thiếu thốn tình cảm và áp lực từ dư luận khiến cô gặp vấn đề tâm lý khi bước vào tuổi dậy thì.

Năm 16 tuổi, Trác Lâm tố cáo bị mẹ bạo hành và sống trong môi trường ngột ngạt. Ngô Ỷ Lợi được cho là nghiện rượu, nhiều lần hành xử thô bạo, khiến tính cách của con gái bị ảnh hưởng. Hai năm sau, Trác Lâm tuyên bố bỏ học, rời khỏi nhà dù mẹ cầu xin cô quay về.

Năm 18 tuổi, cô công khai là người đồng tính và kết hôn với bạn gái Andi - một phụ nữ Canada lớn tuổi hơn. Cặp đôi từng sống tại Canada trước khi trở lại Hong Kong vào năm 2020.

Cuộc sống của Trác Lâm trong 5 năm qua được mô tả là vô cùng khó khăn. Cô không có nghề nghiệp ổn định vì bỏ học sớm, phải sống trong các khu nhà ổ chuột. Andi lại mắc chứng sợ xã hội, khiến mọi gánh nặng kinh tế đổ lên vai Trác Lâm.

Mối quan hệ giữa hai mẹ con Trác Lâm - Ngô Ỷ Lợi cũng không cải thiện. Cựu hoa hậu không hỗ trợ tài chính cho con và liên lạc với con gái qua một người bạn chung. Trác Lâm tuyên bố chỉ sẵn sàng gặp mẹ nếu bà ủng hộ xu hướng tình dục của cô.

Ngô Trác Lâm và mẹ, cựu Hoa hậu châu Á Ngô Ỷ Lợi (Ảnh: HK01).

Trong thời gian qua, Ngô Trác Lâm liên tục di chuyển giữa Hong Kong và Canada để kiếm việc làm tay chân nhằm duy trì cuộc sống.

Thành Long là một trong những ngôi sao lớn của điện ảnh Hoa ngữ. Theo Sina, cát-xê trung bình của ông tại Trung Quốc lên đến 12 triệu USD mỗi phim. Năm 2020, ông đứng trong top 10 nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới với thu nhập 40 triệu USD. Khối tài sản hiện ước tính hơn 463 triệu USD.

Tài tử kết hôn với ngôi sao nổi tiếng Lâm Phụng Kiều và có con trai Phùng Tổ Danh. Năm 2022, ông tuyên bố toàn bộ tài sản sẽ để lại cho con trai.

Ngô Ỷ Lợi - Hoa hậu châu Á 1990 - từng là diễn viên được chú ý tại Hong Kong, nhưng sự nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi những lùm xùm tình cảm, đặc biệt là mối quan hệ với Thành Long. Nhiều năm qua, bà vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng thu nhập bấp bênh và sống cô đơn sau khi con gái rời nhà.