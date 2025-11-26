Nghĩa tình thủ đô chung sức cùng nhân dân Gia Lai vượt qua thiên tai

Ngày 26/11, đoàn công tác của TP Hà Nội do ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, làm trưởng đoàn đã đến thăm và hỗ trợ nhân dân tỉnh Gia Lai bị thiệt hại do mưa lũ.

Đoàn đã trao ủng hộ 50 tấn gạo, trao kinh phí xây dựng 4 mái ấm tình thương cho người dân có hoàn cảnh khó khăn…

Đây là tấm lòng của nhân dân thủ đô nhằm góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm nguồn lực để bà con sớm ổn định đời sống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội thăm hỏi, tặng quà người dân tỉnh Gia Lai (Ảnh: CTV).

Ông Tuấn đã thay mặt đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội gửi lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại nặng nề mà nhân dân tỉnh Gia Lai đang phải gánh chịu do mưa lũ vừa qua.

Ông Tuấn cho biết trong những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô luôn hướng về bà con miền Trung - Tây Nguyên bị thiệt hại bởi mưa lũ bằng tình cảm và trách nhiệm cao nhất.

Trước đó, thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao về việc trực tiếp hỗ trợ chi viện tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử gây ra, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã chủ động vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm cao với tinh thần "Hà Nội nghĩa tình", "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước".

Ngay sau đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đồng ý chủ trương và chỉ đạo triển khai chi viện khẩn cấp cho tỉnh Gia Lai 50 tỷ đồng kịp thời hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ.

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trao 50 tấn hàng của TP tặng nhân dân tỉnh Gia Lai (Ảnh: CTV).

Trên cơ sở thống nhất giữa hai địa phương, TP Hà Nội quyết định tiếp tục hỗ trợ hỗ trợ tỉnh Gia Lai 200 tỷ đồng để xây dựng khu tái định cư và sửa chữa hạ tầng giao thông bị hư hại do bão lũ.

Thành ủy Hà Nội giao UBND thành phố phối hợp chặt chẽ với tỉnh Gia Lai để hỗ trợ kịp thời, bảo đảm triển khai nhanh nhất dự án xây dựng khu tái định cư và sửa chữa hạ tầng giao thông nhằm giúp người dân địa phương bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Cùng với hỗ trợ cho tỉnh Gia Lai, Hà Nội cũng đã trích 10 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ của thành phố gửi về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ngày 24/11, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tiếp tục trao 30 tỷ đồng hỗ trợ cho các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hoà, mỗi tỉnh 10 tỷ đồng.