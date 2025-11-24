Nha Trang sau khi lũ rút

Ngày 24/11, tại phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), nơi từng ngập sâu 1-3m, nước lũ đã rút cạn, trời nắng, đôi lúc có mưa rào. Người dân đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Khi nước lũ rút, một lớp bùn non đặc quánh phủ lên đồ đạc của người dân, khiến nhiều thứ hư hỏng, không thể sử dụng được nữa.

Rác thải chất thành đống trên đường 23 Tháng 10, phường Tây Nha Trang.

Ông Lê Văn Quang (42 tuổi), trú phường Tây Nha Trang, cho biết nhiều đồ đạc như quần áo, mùng mền, chiếu gối, giày dép, sofa... đều bị bám lớp bùn hôi nồng, ố vàng, rất khó làm sạch nên người dân đành phải vứt bỏ.

“Người có điều kiện thì sắm mới, còn ai khó khăn thì chỉ mua những thứ thiết yếu rồi dần dần khôi phục sau”, ông Quang nói.

Rác thải quá nhiều nên lực lượng chức năng phải dùng cả máy múc để thu gom, đưa lên xe tải chở về bãi xử lý.

Hàng chục bao keo dán gạch, bột trét tường bị đông cứng khi nước lũ tràn vào, hư hỏng không thể sử dụng. Chủ nhà đành vứt ra đường, chờ các đơn vị môi trường đến thu dọn.

Quần áo ở một cửa hàng thời trang tại phường Tây Nha Trang bị nước lũ nhấn chìm, gây thiệt hại lớn.

Nhiều ô tô bị ngập nước vẫn còn nằm trên đường 19 Tháng 5, phường Tây Nha Trang, do các tiệm sửa chữa đang quá tải.

Tại Khánh Hòa ngày 24/11, thời tiết nắng mưa thất thường. Trời đang nắng bỗng xuất hiện các cơn mưa lớn đột ngột, gây khó khăn cho việc dọn dẹp và phơi lại đồ dùng của người dân. Trong ảnh, cơn mưa bất chợt khiến người dân phải nhanh chóng chạy đồ vào nhà.

Tại các con hẻm sâu trong khu dân cư phường Tây Nha Trang, rác thải vẫn dồn ứ, chưa được dọn sạch.

Tivi và tủ lạnh dù có giá trị lớn nhưng bị ngập nước hư hỏng, nên người dân đành vứt bỏ ra đường.

Một số đồ dùng dù đã bị ngâm trong nước lũ nhiều ngày nhưng vẫn còn có thể sửa chữa, được người dân đưa về nhà tái sử dụng.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần môi trường đô thị Nha Trang cho biết lượng rác thải trong đợt mưa lũ lịch sử này rất lớn, gây quá tải cho đơn vị. Hiện nhiều công ty môi trường từ khu vực lân cận đã được điều về Nha Trang để hỗ trợ. Trong ảnh, lực lượng môi trường ở phía Nam tỉnh Khánh Hòa được điều động đến phường Tây Nha Trang để dọn dẹp rác.

Mưa lũ cũng làm ảnh hưởng nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Những ngày qua, lực lượng Công an phường Tây Nha Trang được điều đến hỗ trợ dọn dẹp, giúp lớp học, sân trường được sạch sẽ để học sinh có nơi học tập.