Luật sư phân tích vụ "điều" chó dữ lao vào đám đông ở Hà Nội

Ngày 26/12, Công an xã Hồng Vân, TP Hà Nội, đang điều tra vụ xô xát xảy ra trên địa bàn. Đáng chú ý, trong vụ việc, một nam thanh niên đã có hành vi xua một chó dữ vào cuộc mâu thuẫn, khiến một phụ nữ bị chó tấn công.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Nguyễn Văn Đồng, Trưởng Văn phòng luật sư Nhân Chính (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), cho rằng hành động của người chủ con chó tiềm ẩn nguy hiểm cao, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của người khác và cần được xem xét trách nhiệm pháp lý một cách đầy đủ, toàn diện.

Về trách nhiệm của chủ nuôi, luật sư Đồng dẫn Điều 66 Luật Chăn nuôi năm 2018, quy định chủ nuôi chó, mèo có nghĩa vụ tiêm phòng bệnh dại theo quy định; theo dõi, báo cáo khi vật nuôi có dấu hiệu bất thường; đồng thời phải áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho con người và các vật nuôi khác.

Trường hợp chó, mèo tấn công gây thiệt hại, chủ sở hữu phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo quy định của pháp luật.

Con chó tấn công cô gái (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong trường hợp hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, người thả rông động vật ở nơi công cộng hoặc để vật nuôi gây thương tích cho người khác có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP, mức phạt 1-2 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo luật sư nếu chủ nuôi không tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn cho chó như không xích, không nhốt, không đeo rọ mõm, không tiêm phòng… dẫn đến việc chó cắn người gây thương tích từ 31% trở lên, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vô ý gây thương tích.

Mức hình phạt trong trường hợp này có thể là cảnh cáo, phạt tiền 5-20 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 1 năm.

Nếu gây thương tích cho nhiều người hoặc tỷ lệ thương tích cao hơn, hình phạt có thể lên tới 2 năm cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm; trường hợp hậu quả nghiêm trọng hơn, mức phạt tù có thể lên đến 3 năm.

Đặc biệt, nếu hậu quả khiến nạn nhân tử vong, chủ nuôi chó có thể bị xử lý về tội Vô ý làm chết người, với mức phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm. Trường hợp làm chết từ hai người trở lên, mức phạt tù có thể từ 3 năm đến 10 năm.

Ngoài ra, trong vụ việc nêu trên, luật sư Đồng cho biết người có hành vi xua chó tấn công nơi công cộng còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người, nếu gây hậu quả nghiêm trọng về người hoặc tài sản.

Trong trường hợp tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của nhiều nạn nhân từ 122% đến 200%, khung hình phạt có thể từ 3 năm đến 7 năm tù.

Bên cạnh trách nhiệm hình sự hoặc hành chính, người vi phạm còn phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân theo Điều 603 Bộ luật Dân sự 2015.

Theo luật sư Nguyễn Văn Đồng, hành vi thả vật nuôi để tấn công người khác ở nơi công cộng là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm nhiều khách thể được pháp luật bảo vệ.

Trường hợp chưa đủ căn cứ xử lý các tội danh nêu trên, cơ quan chức năng vẫn có thể xem xét xử lý về tội Gây rối trật tự công cộng, theo Điều 318 Bộ luật Hình sự, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn và sự lành mạnh của không gian công cộng.

Trong khi đó, theo luật sư Hà Thị Khuyên, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trong tình huống con chó tấn công người, việc người xung quanh không quản sự nguy hiểm có thể xảy ra đối với bản thân mà sử dụng các biện pháp an toàn như đánh, đuổi và giết chết con chó không những không bị xử lý (bồi thường cho chủ chó), mà còn được đánh giá là nghĩa vụ cứu giúp người gặp nạn.

Theo bà Khuyên, hành động này là đáng khích lệ, cần khen thưởng kịp thời, được pháp luật khuyến khích.