Ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ việc người dân phát hiện các dấu vết lạ nghi vụ tai nạn chết người xảy ra trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ảnh: Trần Nguyên).

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một số tài xế phát hiện mặt đường cao tốc hướng Nam - Bắc (đoạn thuộc xã Hàm Kiệm) có vệt màu nâu kéo dài, nghi máu nên trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Các đơn vị liên quan đến hiện trường, ghi nhận vết màu nâu xuất hiện thêm ở dải phân cách cứng, cạnh đó có cánh tay người.

Nghi các dấu vết trên cao tốc liên quan đến vụ tai nạn giao thông nên cơ quan chức năng thu thập thông tin, điều tra làm rõ.

Phát hiện cánh tay người trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ảnh: Trần Nguyên).

Lực lượng công an rà soát, tìm kiếm khu vực xung quanh nhưng chưa phát hiện thêm thi thể nạn nhân.

Được biết, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) tạm thời đóng cao tốc qua khu vực nêu trên để phục vụ điều tra.